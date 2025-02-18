В городе золотодобытчиков «МегаФон» улучшил связь

Жителям Бодайбо стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения, цифровыми звонками и голосовой связью. Инженеры «МегаФона» построили дополнительную базовую станцию в черте города, за счет чего расширили телеком-сеть и ускорили передачу данных в смартфонах местных жителей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Бодайбо – город золотодобытчиков. Благородный метал добывают в этом районе более 170 лет. И тем, кто захочет полюбоваться таежной красотой окрестностей Бодайбо придется получить специальный пропуск у золотодобывающих компаний. Край дикий, самый распространенный вид транспорта – самолеты. На автомобиле преодолевать местные ландшафты и расстояния непросто. А значит, качественная мобильная связь на этой территории особенно важна.

«МегаФон» установил дополнительное телеком-оборудование в центре Бодайбо. Новая базовая станция, поддерживающая низкочастотные и высокочастотные диапазоны LTE, значительно повысила характеристики связи в городе. Средняя скорость передачи данных между мобильными устройства горожан выросла до 20 Мбит/с. Теперь местные жители и приехавшие сюда на заработки, смогут без помех использовать привычные сервисы. Им стала доступна скоростная загрузка мобильных приложений, отправка видеороликов или «тяжелых файлов» занимает секунды.

«Мы расширили покрытие сети четвертого поколения в Бодайбо, что помогло снизить нагрузку с соседних базовых станций и увеличить скорости мобильного интернета. Востребованность качественной связи подтверждает статистика сотового оператора. В текущем году объем сгенерированного трафика по новой базовой станции составил около 11 ТБ, что равноценно просмотру абонентами 3 тыс. кинофильмов в хорошем качестве», – сказал директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.