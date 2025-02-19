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Абоненты Т2 в московском метро стали качать на 30% больше за год

T2, российский оператор мобильной связи, фиксирует увеличение потребления трафика LTE в Московском метрополитене по итогам 2024 г. на 30% год к году. Самым «качающим» месяцем в 2024 г. стал октябрь, а количество использованных гигабайтов в январе на 32% больше, чем в начале года. Голосовой трафик снизился на 4% – это связано с трендом на переход звонков в мессенджеры и запуском технологии VoLTE в Москве и Московской области.

Т2 проанализировала трафик, потребляемый москвичами в метрополитене в 2024 г. Самыми «качающими» месяцами стали октябрь – 9,4%, декабрь – 9,3% и ноябрь – 8,9% от всего трафика LTE за год. Меньше всего люди пользовались интернетом в поездках в январе – 7%. Это может быть связано с тем, что многие путешествуют и покидают столицу в праздничные дни.

Наибольший помесячный скачок трафика наблюдается в октябре – на 8% в сравнении с сентябрем. На это повлиял общий тренд к увеличению потребления, активное начало делового сезона и открытие четырех новых станций в начале осени. Тогда Т2 оперативно построила современную телеком-инфраструктуру до официального открытия новых подземных путей для пассажиров «Троицкой» и «Сокольнической» линий.

Показатели потребления в декабре 2024 г. на 32% больше, чем в январе. Всего доля LTE приросла на 30% год к году, а голосовой трафик в 3G уменьшился на 4%. Снижение связано с распространением звонков в мессенджерах и переходом на технологию VoLTE, которая позволяет передавать «голос» по сети 4G.

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