Аналитика: кто из россиян больше всех любит южные термы

Популярность горячих источников в Краснодарском крае и Адыгее продолжает расти этой зимой. Аналитики «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных абонентов выяснили, что в январе и первой декаде февраля турпоток на популярные термальные курорты увеличился на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Каждый второй посетитель источников — южанин, а остальные — гости из других регионов. При этом сохраняется тенденция на увеличение количества приезжих. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В двух регионах Юга несколько десятков крупных комплексов с горячими минеральными источниками, которые принимают гостей круглогодично. Официально сезон стартует в ноябре, а пик посещений приходится на начало нового года. В лидерах по популярности ежегодно термальные комплексы Мостовского района Кубани и Майкопского района Адыгеи.

Среди иногородних посетителей к февралю наиболее высокий интерес проявили жители Тюмени, на них приходится около 8% от общего числа любителей южных терм. При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число южан на источниках выросло на 19%. Москвичи, ставропольцы и волгоградцы остаются в числе самых активных поклонников термальных комплексов (по 5% от числа всех посетителей).

Примечательно, что в 2025 г. наибольшую динамику роста турпотока показали не столичные, а поволжские регионы. Так, интерес к южным курортам жителей Волгоградской области вырос в 2,2 раза, Самары – 2,1 раза, Нижнего Новгорода – 1,9 раза, Владимира – 1,7 раза. Чаще всего едет зрелая аудитория: люди от 35 до 55 лет, соотношение мужчин и женщин примерно одинаково.

Гости курортов все чаще предпочитают голосовой связи общение в сети 4G. Ежемесячно отдыхающие прокачивают порядка 230 Тбайт данных. Такого объема данных хватит для отправки 19 млн фотографий. Чтобы растущее потребление не сказывалось на времени загрузки файлов, «МегаФон» реализовал проект по тюнингу сети. В результате работ увеличилась ёмкость сети, позволяя обслуживать одновременно большее число абонентов с высоким уровнем сервиса.

«Сегодня туристы в термальных локациях могут общаться с близкими по видеосвязи, вести для друзей трансляции на фоне зимних пейзажей, слушать музыку онлайн или скачивать фильмы для просмотра после купаний. Так, технические специалисты к началу сезона установили телеком-объекты в локациях, где расположены гостевые дома и отели. Теперь местным и приезжим доступна максимальная скорость передачи данных до 80 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.