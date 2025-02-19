Качество услуг мобильной связи в Нижегородской области

Компания DMTel представила результаты очедредного исследования, которое впервые проведено в Поволжье на территории Нижегородской области. Комплексная оценка и сравнение качества сервисов в сетях «большой четверки» выполнены в период с 25 ноября по 10 декабря 2024 г. на маршруте общей протяженностью около 3,07 тыс. км. Маршрут исследования охватывает основные автомобильные дороги на территории Нижегородской области, а также города Нижний Новгород, Арзамас, Бор, Выкса, Дзержинск, Кулебаки, Навашино, Первомайск, Перевоз, Семёнов, Чкаловск и Шахунья. Об этом CNews сообщили представители DMTel.

Эксперты DMTel рассчитали единые интегральные оценки качества услуг мобильной связи, отражающие относительные позиции (рейтинги) операторов. Для количественной оценки использовались показатели доступности и стабильности услуг связи, а также качества принимаемого контента и скорости обмена данными с мобильным интернетом. Кроме того, при расчете оценок учтены показатели, характеризующие радиопокрытие в сети LTE.

Распределение итоговых интегральных оценок радиопокрытия и качества услуг связи

Рейтинг оценок по результатам исследования DMTel

Т2 занимает первую позицию в рейтинге итоговых оценок качества услуг мобильной связи на территории Нижегородской области. По совокупности оценок качества услуг телефонной связи, сервисов мобильного интернета и радиопокрытия для трех категорий территорий (областной центр, города областного значения и автодороги) Т2 опережает конкурентов.

Т2 демонстрирует наибольшую итоговую оценку и заметно опережает конкурентов по качеству услуг телефонной связи. При этом в Нижнем Новгороде и городах областного значения в сети Т2 отмечены наибольшие оценки качества голосовой связи. На автодорогах Т2 уступает «МегаФону» два балла и находится на второй позиции.

Итоговая оценка качества мобильного интернета в сети Т2 ниже, чем сетях МТС и «МегаФона» и соответствует третьей позиции. При этом в Нижнем Новгороде и городах областного значения в сети Т2 оценка соответствует третьей позиции, а на автодорогах – второй. На автодорогах Т2 уступает «МегаФону» по качеству мобильного интернета всего один балл.

«МегаФон» следует за Т2 и находится на второй позиции в рейтинге итоговых оценок. Мегафон демонстрирует наилучший результат и занимает первую позицию по совокупности оценок качества услуг мобильной связи на автодорогах. В сети «МегаФона» итоговая оценка в Нижнем Новгороде соответствует второй позиции, а городах областного значения – третьей.

«МегаФон» незначительно уступает МТС по качеству голосовой связи и занимает третью позицию. При этом на автодорогах «МегаФон» опережает конкурентов по качеству услуг голосовой связи. Итоговая оценка в Нижнем Новгороде соответствует второй позиции, а в городах областного значения – третьей.

В сети «МегаФона» отмечена наибольшая интегральная оценка качества сервисов мобильного интернета и соответствует первой позиции. По совокупности оценок качества сервисов мобильного интернета «МегаФон» опережает конкурентов в Нижнем Новгороде, городах областного значения и на автомобильных дорогах.

МТС находится на третьей позиции в рейтинге. В сети МТС итоговая оценка в городах областного значения соответствует второй позиции, а в Нижнем Новгороде и на автодорогах – третьей.

По качеству услуг голосовой связи МТС следует за Т2 и занимает вторую позицию. В сети МТС оценки качества услуг голосовой связи в Нижнем Новгороде и городах областного значения соответствуют второй позиции. В Нижнем Новгороде МТС разделяет вторую позицию с «МегаФоном». На автодорогах МТС уступает Т2 один балл и находится на третьей позиции.

Оценка качества сервисов мобильного интернета в сети МТС ниже, чем в сети «МегаФона» и соответствует второй позиции. В Нижнем Новгороде МТС отстает от «МегаФона» на два балла, а в городах областного значения – на один балл и находится на второй позиции в каждой категории. На автомобильных дорогах МТС один балл уступает Т2 и занимает третью позицию

«Билайн» занимает четвертую позицию по итоговой оценке. В сети «Билайна» итоговые оценки на всех объектах исследования Нижегородской области соответствуют четвертой позиции.

По качеству услуг голосовой связи в Нижнем Новгороде Билайн уступает конкурентам. В городах областного значения Билайн разделяет третью позицию с «МегаФоном», а на автомобильных дорогах «Билайн» разделяет вторую позицию с Т2.

Оценка качества сервисов мобильного интернета в сети «Билайна» соответствует четвертой позиции. В Нижнем Новгороде «Билайн» разделяет третью позицию с Т2. В городах областного значения и на автодорогах «Билайн» уступает конкурентам.