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«МегаФон»: кузбасские бизнесмены укрепляют деловые связи на Африканском континенте

Кузбасские бизнесмены нарастили активность в интернете — мобильный трафик у корпоративных клиентов «МегаФона» зимой 2025 г. вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а в списке международных деловых контактов появились новые страны. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Предприниматели в Кемеровской области стали тратить больше трафика в мобильной сети. За месяц корпоративные клиенты скачали объём данных, сопоставимый с 4,8 млн часов разговоров по видеосвязи.

Обезличенные данные показывают, что в январе 2025 г. корпоративные клиенты «МегаФона» звонили в Великобританию (28% от общего количества абонентов), Казахстан (22%) и Соединённые Штаты Америки (6%). При этом активнее всего они общались с Турцией – почти 30 часов или 18% от всех звонков. В топ-5 также входят Пакистан (18 часов), Мьянма (17 часов), Таджикистан (14 часов) и Индия (13 часов).

В общей сложности бизнесмены из Кузбасса позвонили в 125 стран, и все чаще они стали общаться по телефону с представителями на Африканском континенте. Например, в этом году в списке появились Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Бурунди, Мали, Мозамбик, Нигерия, Того, Танзания, Уганда и Эритрея. Также в январе у регионального бизнес-сообщества увеличился деловой интерес к Непалу (в 17 раз больше минут) и Таиланду (в шесть раз).

«Наши корпоративные клиенты активно используют мобильный интернет для достижения бизнес‑целей — за январь объём переданных данных вырос на 26%. При этом для представителей компаний одинаково важны и стабильный высокоскоростной интернет, и качественная голосовая связь. Для этого мы планомерно совершенствуем нашу инфраструктуру, только за прошлый год наши специалисты модернизировали 570 объектов связи и построили более 30 базовых станций в регионе», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.

Бизнес региона чувствует себя относительно комфортно: по данным исследования проекта «Контур.Фокус», за год количество регистраций в Кемеровской области выросло на 7%. Высокие темпы роста показывают угледобывающие компании (+500%), те, кто предоставляет вспомогательные услуги для бизнеса (+145% к году), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+111%), производство электрического оборудования (+150%).

В Кемеровской области ведут деятельность 64 компании с иностранным участием: больше всего из Кипра, Германии, Соединенного королевства, Китая, Сейшел, Гонконга, однако за год их количество сократилось. При этом в регион заходят новые игроки — появилась компания с участием ОАЭ.

«Мы наблюдаем тенденцию к сокращению количества компаний с иностранным участием в целом по России, в том числе и в Кемеровской области, однако область продолжает быть привлекательной для инвесторов из Европы. Появляются все новые инвесторы из Китая, также проявляют интерес инвесторы из ОАЭ. При этом можно отметить рост экспортной активности местных предприятий, что подтверждают данные мобильного трафика. Кроме того, иностранные инвесторы все чаще открывают бизнес в России напрямую, как физические лица», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.

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