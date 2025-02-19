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«МегаФон»: тувинские бизнесмены укрепляют деловые связи с Китаем и Белоруссией

Бизнесмены в Туве нарастили активность в интернете — мобильный трафик у корпоративных клиентов «МегаФона» зимой 2025 г. вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Вместе с этим увеличилось на 15% и количество минут, потраченных на международные звонки. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Представители республиканского бизнес-сообщества стали тратить больше трафика в мобильной сети. За месяц они скачали объем данных, сопоставимый с 300 тыс. часов разговоров по видеосвязи.

Обезличенные данные показывают, что корпоративные клиенты «МегаФона» активнее всего общались с Китаем (83% от общего количества минут). За год голосовой трафик с Поднебесной увеличился почти втрое. Бизнесмены из Тувы также звонили в Белоруссию (6% от всей продолжительности разговоров), Соединенные Штаты Америки (3,3%), Объединенные Арабские Эмираты (2,7%) и Казахстан (2%).

В общей сложности бизнесмены из Тувы позвонили в 39 стран, что в полтора раза меньше, чем годом ранее. Хотя объем и продолжительность голосовых вызовов увеличились на 15%. Все чаще региональные предприниматели стали связываться с представителями стран Востока, Азии, Центральной Америки и Европы. Например, в этом году в списке появились Австрия, Бахрейн, Белиз, Мексика, Бруней, Бельгия, Южная Корея и Хорватия.

«Наши корпоративные клиенты наращивают свою активность в интернете — год к году мобильный трафик вырос на треть. Для того, чтобы бизнес всегда оставался на связи, мы обеспечиваем компании высокоскоростной передачей данных, а в случае потребности — интернетом по фиксированному каналу связи. Кроме того, у нас есть тарифные предложения, специально адаптированные для тех, кто использует мобильный интернет в своей работе, и специальные сервисы, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Положительную динамику в бизнесе подтверждают данные из исследования проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Республике Тыва выросло на 25,56%. Активный рост количества компаний отмечается в сфере строительства инженерных сооружений (+500% к году), производства текстильных изделий (+300%), научных исследований и разработок (+200%), консультирования по вопросам управления (+133%), ремонта и монтажа машин и оборудования (+100%).

В Республике Тыва действует пять компаний с иностранным участием: из Соединенного королевства, Гонконга, Швеции, Кипра и Китая. При этом в 2025 г. количество компаний с иностранным участием в Туве увеличилось – добавилась компания с участием Гонконга.

«В России число компаний с иностранным участием сокращается, однако Тува сохраняет привлекательность для инвестиций. Активнее всего инвестируют представители из Гонконга. Данные мобильного трафика свидетельствуют о том, что растет экспортная активность местных предприятий. Кроме того, иностранные инвесторы все чаще открывают бизнес в России как физические лица», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.

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