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МТС помогла тюменцам избавиться от 48 млн спам-звонков

МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Тюменской области за 2024 г. Антиспам-решения компании, использующие аналитику Big Data, за это время заблокировали более десяти миллионов минут нежелательных звонков, что составляет 20 лет спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал почти 48 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 10 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». Чаще всего спам-звонки тюменцам поступали в ноябре.

«С каждым годом телефонные мошенники придумывают все более изощренные схемы обмана. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, совершенствуя решения для борьбы с ними. Например, умные алгоритмы «Защитника» присваивают номерам категории спама, а абонент может выбрать те сферы, от которых не хочет получать звонки. Это позволяет тюменцам сосредоточиться на важных делах, сохранять спокойствие и не отвлекаться на раздражающие разговоры. Блокировка подозрительных звонков не только сэкономила время пользователям, предупредив о возможном спаме, но и уберегла от серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников», – сказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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