Гигабитная сеть МТС пришла в Радужный и Пыть-Ях

МТС сообщает о строительстве сети гигабитного домашнего интернета в двух городах Ханты-Мансийского автономного округа. Более 15 тыс. семей получили возможность подключить интернет и цифровое ТВ на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть развернулась в 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9 микрорайонах города Радужного. В Пыть-Яхе доступ к высоким скоростям и домашним сервисам МТС получили жители 1, 2, 3, 5 микрорайонов, а также четырех домов по улице Семена Урусова. Горожане смогут ускорить загрузку тяжелых файлов, удаленно учиться и работать, пользоваться государственными сервисами и приложениями. Кроме того, горожане смогут сократить расходы на связь при подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

Также у жителей Радужного появилась возможность подключить интерактивное ТВ, которое позволяет не только смотреть любимые передачи и фильмы, но и пользоваться расширенными функциями, такими как запись программ, просмотр по запросу и создание персонализированных списков воспроизведения.

«Обновленная сеть открывает жителям Радужного и Пыть-Яха новые возможности. Например, высокоскоростной интернет позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства – датчики света, воды, открывания дверей, мониторинга микроклимата. С гигабитом смогут функционировать несколько таких гаджетов. Все это способствует повышению комфорта, безопасности квартир и их жильцов, делает жилой фонд привлекательным и удобным для жизни», — сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.