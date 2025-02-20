ITglobal.com подвел итоги облачного бизнеса за 2024 год

2024 г. стал периодом значительных изменений на российском облачном рынке. Отрасль продолжила демонстрировать устойчивый рост, несмотря на серьезные трудности, включая ограничение доступа к сервисам международных провайдеров и усиление требований к защите данных. Международный облачный провайдер и системный интегратор ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, подвел итоги работы направления Cloud в 2024 г. Основными достижениями стали развитие GPU-направления, расширение линейки серверного оборудования и повышение производительности инфраструктуры, а также усиление безопасности за счет внедрения новых технологий и заключения стратегических партнерств. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

Развитие GPU-направления

По данным ITglobal.com основными заказчиками услуги AI Cloud в 2024 г. остались стартапы, крупные ритейлеры, транспортные компании, финансовые учреждения и проектно-инженерные организации. Облачный провайдер расширил линейку GPU-решений и предложил конфигурации с картами Nvidia A800, A16, L40S и H100. Теперь пользователям доступны мощности до 192 vCPU, 2 Тб оперативной памяти и 640 Гб видеопамяти. Также запущена услуга аренды суперкомпьютеров на базе Nvidia SuperPOD — производительной платформы для работы с ИИ. Система поддерживает до 32 серверов HGX, обеспечивая впечатляющую производительность для глубокого обучения, обработки данных и сложных вычислительных задач.

«Мы следуем тенденциям развития облачных инфраструктур и видим, что сервис AI Cloud особенно ценен для ИТ-партнеров, так как позволяет интегрировать облачные мощности в масштабные бизнес-решения — от AI-as-a-Service до выделенных сред для высоконагруженных проектов. Разнообразие графических ускорителей и гибкость конфигураций помогают эффективно справляться с задачами искусственного интеллекта, машинного обучения, рендеринга и обработки видео. Совместимость с популярными фреймворками и поддержка современных GPU ускоряют развертывание решений, а аренда «под ключ» исключает затраты на собственную инфраструктуру, позволяя сосредоточиться на создании инноваций», — сказал Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса ITglobal.com, корпорация ITG.

Технологическое развитие

Для типовых сценариев нагрузки инфраструктура ITglobal.com обеспечивает производительность от 10 тыс. IOPS на виртуальную машину в публичном облаке и от 240 тыс. IOPS в Private Cloud для дисковых массивов 96 Тб с возможностью увеличения показателей по требованию заказчика. Облачный провайдер расширил линейку серверного оборудования новейшими процессорами Intel Xeon Platinum 8558P, что позволило существенно увеличить вычислительную мощность виртуальных машин. Значительно нарощены возможности резервного копирования данных за счет внедрения решения Commvault. Благодаря многолетней экспертизе в области виртуализации, накопленной корпорацией ITG, ITglobal.com предоставляет клиентам комплексную техническую поддержку VMware и других западных решений в регионах, где вендоры прекратили свою деятельность.

Безопасность и надежность

Значительно усилена защита инфраструктуры. Благодаря стратегическому партнерству со StormWall обеспечена комплексная защита от DDoS-атак на уровнях L3-L7, что способствует эффективному противодействию современным угрозам, включая «ковровые бомбардировки» и многовекторные атаки. Внедрение технологии NetApp SnapLock позволило создавать неизменяемые копии критически важных данных.

Также в 2024 г. центр мониторинга и реагирования на инциденты безопасности (SOC) корпорации ITG был значительно интегрирован в облако ITglobal.com. Он оснащен расширенной системой шифрования данных и механизмами защиты от шифровальщиков на базе WORM-технологии. Круглосуточный мониторинг и анализ угроз позволяют оперативно реагировать на инциденты и повышать уровень защиты данных и инфраструктуры.

Развитие частного облака

За 2024 г. выручка ITglobal.com по услуге частное облако выросла на 60%. Компания успешно реализовала ряд крупных проектов по развертыванию частных облачных инфраструктур. Одним из ключевых достижений стало внедрение проектов по модели White Label, которая позволяет партнерам предоставлять облачные услуги под собственным брендом с использованием технологической инфраструктуры ITglobal.com.

Особое внимание было уделено запуску проектов по частным инсталляциям VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Эти решения обеспечивают удаленный доступ к виртуальным рабочим столам с высокой производительностью и безопасностью, что особенно востребовано в условиях роста популярности гибридных форматов работы. Частные инсталляции VDI обеспечивают бесшовную интеграцию с существующей инфраструктурой заказчика, что решает ключевую проблему традиционных VDI-решений – сложности с интеграцией учетных записей и доменов. Это позволяет эффективно встраивать виртуальные рабочие места в корпоративную среду клиента без создания дополнительных доменов и сложных схем авторизации.

Географическая экспансия

В 2024 г. облачный провайдер ITglobal.com открыл вторую облачную площадку в Казахстане на базе единственного сертифицированного TIER III ЦОДа в Алматы. Регион ОАЭ продемонстрировал самые высокие темпы роста среди зарубежных локаций компании. В ответ на это ITglobal.com удвоил мощности в дата-центре Equinix DX-1 в Дубаи. Активно развивалось и бразильское направление, где в течение года были реализованы первые крупные проекты. Белорусское направление получило локальные сертификаты в соответствии с требованиями приказа ОАЦ №66 «О некоторых вопросах технической и криптографической защиты информации» от 20.02.2020 г. Теперь инфраструктура ITglobal.com позволяет компаниям Республики Беларусь хранить и обрабатывать данные в защищенном облаке. Это обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность информации ограниченного распространения.

В 2024 г. ITglobal.com развил направление по выводу проектов других компаний на зарубежные рынки. Провайдер гарантирует клиентам и партнерам решения, соответствующие международным стандартам безопасности и требованиям локальных регуляторов.

Подтвержденное качество

ITglobal.com возглавил рейтинг географически распределенных облачных провайдеров по версии CNews.

Качество технической поддержки

В 2024 г. служба технической поддержки ITglobal.com обработала более 19,5 тыс. обращений, при этом 92% пользователей оценили качество сервиса выше ожидаемого уровня. Для оптимизации взаимодействия с крупными клиентами компания внедрила систему технического аккаунтинга, обеспечивающую персонализированное сопровождение проектов и комплексную поддержку инфраструктуры.

Перспективы развития

ITglobal.com определил три ключевых направления развития в 2025 г. В качестве приоритета компания выделяет географическую экспансию с планируемым запуском двух-трех новых облачных площадок в год и масштабированием партнерской модели продаж в новых регионах присутствия. Вторым стратегическим направлением станет дальнейшее развитие технологического стека, включая расширение возможностей AI Cloud и развитие PaaS-решений с акцентом на экосистему сервисов для работы с GPU. Также компания сфокусируется на рынке государственных облачных сервисов. ITglobal.com планирует получить необходимые сертификации и создать специализированный защищенный сегмент инфраструктуры, соответствующий всем требованиям регуляторов для работы с государственными информационными системами.