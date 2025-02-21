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МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган

ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети LTE на участке между Челябинском и Курганом федеральной автодороги Р-254 «Иртыш». Благодаря включению на базовых станциях сразу в двух регионах «дальнобойного» диапазона LTE-900 с высокой проникающей способностью радиосигнала тысячи автомобилистов смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и мобильным интернетом в пути. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи села Миасское и Канашево, расположенных у крупной транспортной артерии.

Также улучшения произошли на участке автодороги, проходящей по территории Курганской области. Новое телеком-оборудование установили в Щучанском, Мишкинском и Юргамышском районах Зауралья. В Курганской области расширение сети коснулось участков автотрассы вблизи сел Щучье, Медведское, Мишкино, Кислянское, Юргамыш и других населенных пунктов.

Стабильный LTE-интернет позволит автомобилистам пользоваться навигатором и картами в дороге, слушать музыку онлайн, узнавать погодные условия по маршруту движения, а также адреса АЗС на пути следования. Пассажиры с помощью качественного интернета смогут общаться в мессенджерах, смотреть фильмы и видео на стриминговых платформах, следить за новостными лентами.

«Доступ к связи и привычным онлайн-сервисам должен быть у наших пользователей в независимости от того, где они находятся – в крупных населенных пунктах или в загородных местах отдыха. Дороги Челябинской области также являются приоритетом для нас, поэтому мы модернизируем сеть и устанавливаем дополнительное оборудование для комфорта и безопасности автомобилистов и путешественников. В направлении Кургана мы расширили сеть LTE сразу на нескольких участках дороги, также с начала года улучшили сеть на трассе М5 в горнозаводской части Южного Урала, по которой каждые сутки проезжает несколько десятков тысяч человек», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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