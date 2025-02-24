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Более 6 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Карачаево-Черкесии

МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Карачаево-Черкесии за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующих Big Data, заблокировано более 6 млн спам-вызовов и звонков от мошенников, поступивших жителям республики. Это на 64% больше звонков, чем за 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За 2024 г. антиспам-сервис «Защитник» заблокировал свыше 6 млн нежелательных звонков, которые поступили жителям Карачаево-Черкесской Республики. Средняя продолжительность звонка составила около 10 секунд. Чаще всего жителям Карачаево-Черкесии пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации, коллекторы, а также возможные мошенники. Антиспам защита не только сэкономила время жителям республики, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Каждый день появляются новые схема телефонного мошенничества, которые злоумышленники используют и для обмана жителей республики. Мы совершенствуем наши антиспам-решения, чтобы защитить пользователей от нежелательных звонков и мошенников. Так, суммарно с помощью блокировки спам-звонков удалось не только пресечь свыше 6 млн попыток спамеров дозвониться до жителей Карачаево-Черкесии, но и сэкономить жителям региона около 2 млн минут», - отметил директор МТС в Карачаево-Черкесии Расул Каппушев.

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