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Более 7 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Кабардино-Балкарии

МТС проанализировала количество спам-звонков, поступающих жителям Кабардино-Балкарии за 2024 г. За это время с помощью антиспам-решений компании, использующих Big Data, заблокировано более 7 млн спам-вызовов и звонков от мошенников, поступивших жителям республики. Это на 55% больше звонков, чем за 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За 2024 г. антиспам-сервис «Защитник» заблокировал свыше 7 млн нежелательных звонков, которые поступили жителям Кабардино-Балкарской Республики. Средняя продолжительность звонка составила около 11 секунд. Чаще всего жителям Кабардино-Балкарии пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, финансовые организации, коллекторы, а также возможные мошенники. Антиспам защита не только сэкономила время жителям республики, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

«Злоумышленники регулярно придумывают новые схемы телефонного мошенничества, которые используют и для обмана жителей республики. Мы совершенствуем наши антиспам-решения, чтобы защитить пользователей от нежелательных звонков и мошенников. Так, суммарно с помощью блокировки спам-звонков удалось не только пресечь свыше 6 млн попыток спамеров дозвониться до жителей Карачаево-Черкесии, но и сэкономить жителям региона около 2 млн минут», - отметил директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

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