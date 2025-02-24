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«МегаФон» прокачал связь еще в 50 локациях Белгородчины

Около 700 тыс. белгородцев в феврале 2025 г. смогли почувствовать улучшение параметров связи. Средняя скорость мобильного интернета стала доходить до 60 Мбит/с — этого достаточно, чтобы загружать фото или скачивать видео за считанные секунды. Такие результаты инженеры «МегаФона» получили за счет модернизации и установки новых базовых станций в 50 локациях региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор ввел в эксплуатацию новые телеком-объекты в городах Белгород, Старый Оскол и Алексеевка. Более надежный сигнал связи появился в спальных районах и на окраинах, где горожане проживают преимущественно в частном секторе.

Благодаря проведенным работам на этих территориях выросли охват и емкость сети, а мобильный интернет ускорился в среднем на 25%. По замерам специалистов, значения передачи данных могут достигать 60 Мбит/с — это позволяет абонентам с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами.

Аналогичные работы прошли в селах Чернянского, Алексеевского, Губкинского, Старооскольского, Волоконовского, Белгородского, Красненского районов, в том числе, в Таврове, где проживают почти 15 тыс. человек, и на хуторе Калинин с населением около 150 жителей.

Кроме того, оператор модернизировал существующие базовые станции более чем в 30 местах региона. Чтобы повысить надежность мобильных услуг и ускорить передачу данных, связисты оптимизировали сеть 2G и дополнили ее высокоемкими диапазонами LTE. Теперь абоненты имеют доступ не только к скоростному интернету, но и к технологии VoLTE, которая позволяет быстрее дозваниваться и обеспечивает кристально-чистый звук.

«Жители самых отдаленных сел сейчас пользуются интернетом не менее активно, чем горожане, поэтому растет трафик и потребность в надежной и качественной связи. Мы держим руку на пульсе и внимательно мониторим нагрузку на сеть, чтобы модернизировать телеком-инфраструктуру там, где это необходимо людям. В этом году мы уже ввели в эксплуатацию новые базовые станции в Старом Осколе и его пригородах, а также в селах Ивнянского и Красненского районов. Сейчас работала продолжается, и улучшения могут почувствовать сотни тысяч жителей нашего региона», — отметил директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.

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