Улучшенную связь «МегаФона» в Георгиевке дотянули до Зотино

Мобильный интернет на скорости 95 Мбит/с и уверенный сигнал связи получили жители Георгиевки. «МегаФон» провел модернизацию действующей базовой станции в селе, где проживают около 700 человек. В зону качественной связи оператора попала также соседняя деревня Зотино. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Георгиевка Кормиловского района – село небольшое, но здесь есть школа, дом культуры, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. «МегаФон» провел модернизацию действующего телеком-оборудования в поселении и теперь 4G-интернет позволяет местным жителям с еще большим комфортом обращаться за услугами на государственные ресурсы. использовать мобильный банк, общаться по видеосвязи. Кроме того, жители могут звонить с помощью технологии VoLTE – слышать собеседника будто он рядом и одновременно с этим пользоваться интернетом.

Новые возможности абоненты оценили по достоинству. В среднем в месяц они прокачивают около 13 ТБ трафика, что сопоставимо с просмотром абонентами 6,5 тыс. часов HD-видео.

С обновлением базовой станции в Георгиевке услуги связи «МегаФона» стали доступны жителям соседней деревни. В Зотино всего четыре улицы, жителей – 200 человек. Ранее связь в населенном пункте обеспечивало телеком оборудование рядом расположенной Самаринки. Деревни стоят вдоль по течению реки Омь. Однако мощностей базовой станции было недостаточно. На сегодня «МегаФон» – единственный сотовый оператор в Зотино, обеспечивающий уверенное покрытие и высокоскоростную передачу данных.

«Малые поселения так же, как и крупные города должны получить качественную связь и интернет. Для этого компания строит новые станции и обновляет действующие. После проведенных работ скорость передачи данных в Георгиевке составила порядка 95 Мбит/с. В Зотино скорость мобильного интернета в низкочастотном диапазоне достигает 45 Мбит/с. Трудно переоценить роль связи для этих поселений, ведь возможность получить медицинскую помощь, вызвать спасателей, быстро найти искомую информацию, повышает качество жизни жителей», – отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.

«По федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» в прошлом году было установлено 16 таких станций, а в 2025 г. планируется ввести в эксплуатацию еще 38 по квоте 2024 года», – сказал первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.