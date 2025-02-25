Медицинская система Archimed+ получила интеграцию с российской платформой объединённых коммуникаций TrueConf Server

Медицинская система Archimed+ получила интеграцию с российской платформой объединённых коммуникаций TrueConf Server. Совместное применение позволит запускать защищённые и технологически независимые телемедицинские сервисы с 4K-качеством связи в частных и государственных больницах и центрах.

В России растёт спрос на услуги телемедицины — в 2023 г. было проведено более 6 миллионов удалённых консультаций, что на 40% превышает показатели 2020 года. С помощью телемедицины врачи могут эффективнее планировать свою работу, взаимодействовать с большим числом пациентов, быстрее решать важные вопросы и экономить время и средства.

«Пандемия закономерно изменила подходы к организации взаимодействия, способствуя отказу от личных контактов там, где это возможно — на совещаниях, консилиумах, осмотрах, при обучении медицинского персонала. Введение разграничения «красных» и безопасных зон, а также сокращение очного общения не только повысило безопасность, но и со временем продемонстрировало значительную экономическую выгоду: снижение затрат на логистику, организацию рабочего пространства и минимизацию рисков инфицирования персонала», — сказал директор по развитию «Труконф» Дмитрий Одинцов.

Целью ArchiMed+ была интеграция МИС с надежной системой ВКС, которая отвечает стандартам к организации видеозвонков в учреждениях здравоохранения — позволяет хранить все данные на серверах клиник, защищает коммуникации от третьих лиц, гарантирует независимость от зарубежных ИТ-провайдеров, высокое качество связи и работу на слабых каналах связи.

На основе этих требований была развернута платформа TrueConf Server — мессенджер и многофункциональная система видеоконференцсвязи, которая гарантирует стабильную работу на любых каналах связи и позволяет организовывать конференции в разрешении 4K. Система обеспечивает защищённую совместную работу внутри корпоративной сети и позволяет проводить высококачественные видеоконсультации в режиме реального времени.

«Современные реалии таковы, что многие компании в сфере медицины перестают конкурировать и начинают усиливать себя совместными разработками. Мы пошли по тому же пути с «Труконф» — это актуальное и безопасное решение, которое помогает сбалансировать ожидания пациентов и разгрузить врачей. Надеюсь, клиники и пациенты высоко оценят нашу интеграцию», — сказал Илья Анфиногенов, собственник компании ArchiMed+.

ВКС-платформа адаптирована к слабым сетевым каналам и обеспечивает стабильное соединение даже при низкой скорости интернета, что особенно важно при подключении пациентов из отдаленных регионов. Еще одним преимуществом стала независимость системы коммуникаций от поставщиков ИТ-решений — TrueConf Server использует собственный транспортный протокол, который исключает риски блокировок и ограничений.

Для участия в конференциях пациенты и сотрудники медицинских учреждений могут использовать ПК, ноутбуки, мобильные телефоны и планшеты — за это отвечают пользовательские кроссплатформенные приложения «Труконф». При необходимости внешние пользователи могут подключаться к конференциям через браузер без необходимости установки приложений.

Теперь пациенты клиник, которые используют систему ArchiMed+, могут легко записаться на видеоконсультацию через сайт или телефон, заполнив простую анкету. Это особенно актуально в условиях повышенной нагрузки на медицинские учреждения, позволяя клиникам оперативно реагировать на запросы пациентов и предоставлять квалифицированную помощь в режиме реального времени.