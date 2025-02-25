Сетевые решения IQTools в реестре Минпромторга России

Компания IQTools объявила о прохождении процедуры внесения своих сетевых коммутаторов в реестр Минпромторга России. Это позволяет компании и ее партнерам участвовать в государственных закупках и тендерах в рамках стратегии импортозамещения, включая проекты для критической инфраструктуры.

Коммутаторы IQ-Tools поддерживают скорость передачи данных до 100 Гбит/с и предлагают инструменты для создания отказоустойчивой сетевой инфраструктуры. Линейка коммутаторов включает в себя различные модели, обеспечивающие оптимальные решения для любых задач – от уровня доступа до уровня ядра сети. Ниже представлены основные модели с их характеристиками.

IQTools 1124-T-4X10G – стекируемый L3-коммутатор доступа с 24 гигабитными портами и 4 uplink-портами 10G. Обеспечивает высокую пропускную способность, расширенные функции маршрутизации, приоритезации и обеспечения безопасности. Запись в реестре: 10606417.

IQTools 1124-P-4X10G – стекируемый L3-коммутатор доступа с 24 гигабитными портами с поддержкой PoE и 4 uplink-портами 10G. Подходит для подключения IP-устройств, таких как телефоны, камеры и точки доступа. Запись в реестре: 10606419.

IQTools 1148-T-6X10G – стекируемый L3-коммутатор доступа с 48 гигабитными портами и 6 uplink-портами 10G. Предназначен для крупных сетей с высокой нагрузкой, обеспечивая отказоустойчивость, масштабируемость и гибкость конфигурации. Запись в реестре: 10606423.

IQTools 1148-P-6X10G – стекируемый L3-коммутатор доступа с 48 гигабитными портами с поддержкой PoE и 6 uplink-портами 10G. Оптимален для развертывания сетей с большим числом IP-устройств, таких как IP-камеры, телефоны и точки доступа, снижая затраты на инфраструктуру питания и упрощая инсталляцию. Запись в реестре: 10606416.

IQTools 2124-T-6X10G – стекируемый L3-коммутатор доступа с 24 гигабитными портами и 6 uplink-портами 10G. Поддерживает создание стека до 16 устройств и имеет возможность установки дополнительного блока питания для повышения надежности. Обеспечивает высокую производительность, гибкость конфигурации и отказоустойчивость. Запись в реестре: 10606418.

IQTools 2148-T-6X10G – стекируемый L3-коммутатор доступа с 48 гигабитными портами и 6 uplink-портами 10G. Поддерживает создание стека до 16 устройств и имеет возможность установки дополнительного блока питания для повышения надежности. Разработан для работы в условиях высокой нагрузки. Запись в реестре: 10606421.

IQTools 2148-P-6X10G – стекируемый L3-коммутатор доступа с 48 гигабитными портами с поддержкой PoE и 6 uplink-портами 10G. Поддерживает создание стека до 16 устройств и возможность установки дополнительного блока питания для повышения надежности. Подходит для развертывания сетей с большим количеством IP-устройств, таких как камеры, телефоны и точки доступа, снижая затраты на инфраструктуру питания. Запись в реестре: 10606420.

IQTools 5124-TG-4X100G – высокопроизводительный коммутатор ядра с 24 10-гигабитными SFP+ портами и 4 uplink-портами 100G. Обеспечивает высокую пропускную способность, минимальные задержки и расширенные возможности управления трафиком. Возможность объединения до четырех устройств в стек повышает отказоустойчивость и гибкость сети. Запись в реестре: 10606422.