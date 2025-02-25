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Т2 делает номера новых абонентов «вечными»

T2, российский оператор мобильной связи, первым на рынке запускает дополнительную возможность для новых клиентов – «Вечный номер». Так, номер будет навсегда зарегистрирован на клиента и не перейдет к новому владельцу, пока абонент не откажется от него сам. Т2 бесплатно активирует предложение при новом подключении. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 оставляет «Вечный номер» в расположении клиента, даже если он не планирует пользоваться им длительное время. Такое решение позволит абоненту удобно применять номер для идентификации в цифровых сервисах: социальных сетях, мессенджерах, банковских приложениях и маркетплейсах. Клиенту не придется отвязывать номер от важных сервисов и переживать, что новый владелец получит доступ к личным данным. «Вечный номер» не перейдет в свободную продажу, пока действующий абонент не откажется от него сам.

Возможность доступна при новом подключении, а также при переходе на Т2 с сохранением номера. «Вечный номер» автоматически активируется при регистрации SIM-карты в телефоне абонента. Компания сохранит условия при последующем переоформлении договора на другое физическое лицо. Т2 деактивирует предложение, если абонент расторгнет договор или обратится на горячую линию с соответствующим запросом.

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