Аналитика «Телфин»: бизнес выбирает омниканальное общение и мобильность

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» проанализировал структуру услуг, подключенных в 2024 г, и представил данные по наиболее востребованным коммуникационным сервисам за год. Продажи сервисов для омниканального общения выросли в три раза. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Проанализировав сервисы, подключенные клиентами «Телфин» в 2024 г., можно выделить два наиболее ярких тренда. Первое, что стоит отметить, — это устойчивый рост спроса на омниканальное общение. Бизнес стремится использовать как можно больше каналов для связи с клиентами и партнерами.

Телефония и возможность приема и отправки SMS сегодня уже воспринимаются как база — многие компании не ограничиваются их использованием. 34% клиентов «Телфин», пришедших в 2024 г., вместе с виртуальной АТС и номерами подключили интеграции с CRM, а также сервисы для голосовых и текстовых коммуникаций через мессенджеры. В сравнении с 2023 г. продажи этого комплекса решений связи выросли в три раза.

Еще один тренд в потреблении коммуникационных сервисов — запрос бизнеса на «мобильность»: компании хотят обеспечить всех сотрудников, в том числе разъездных и удаленных специалистов, надежным решением связи, позволяющим контролировать качество работы. Так, рост продаж сервиса «Мобильные сотрудники», включающего мобильную связь с функциями АТС «Телфин.Офис», мобильные номера и пакеты интернет-трафика, в 2024 г. составил 68,5%.

«Рост продаж виртуальной АТС «Телфин.Офис» и ее интеграций с CRM-системами остается неизменным. Сегодня это уже must have для организации общения и своего рода фундамент для создания комплексных коммуникационных решений. Компании не отказываются от классических инструментов связи, но и объединяют их с новыми сервисами, расширяя перечень каналов взаимодействия, что еще раз подтверждает стремление бизнеса получить конкурентное преимущество за счет близости, гибкости и простоты в общении с клиентами и партнерами», — сказала Мария Тюрина, генеральный директор «Телфин».