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Над Тамбуканским озером заработала сеть МТС

МТС обеспечила работу мобильного интернета над Тамбуканским озером и участке трассы «Кавказ» на границе Ставрополья и Кабардино-Балкарии.

Отдых у древнего «мертвого моря Кавказа» востребован как у местных жителей, так и у туристов. Теперь при посещении этих мест абоненты МТС смогут сразу же делиться впечатлениями в интернете, читать путеводители и статьи о Тамбукане прямо на берегу.

На связи смогут оставаться и специалисты, добывающие грязь со дна озера для здравниц Кавминвод, и автомобилисты, которые едут из КБР на Ставрополье и обратно, а также ученые, которые следят за состоянием водоема и стараются разгадать его тайны.

«Помимо целебной грязи и соленой воды, Тамбукан хранит в себе и множество загадок. Например, как появилось озеро, что еще таит на дне. Мы будем рады, если когда-нибудь по волнам связи МТС ученые сообщат друг другу новые сведения об озере или запустят на нашей сети датчики мониторинга воды, которые позволят контролировать периодические разливы и пересыхание озера», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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