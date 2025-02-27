D-Link представляет новую серию мультигигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250

Компания D-Link представляет новую серию мультигигабитных управляемых L2-коммутаторов DMS-1250 с поддержкой 2.5G PoE+/PoE++ и uplink-портами 10G. Новинки дополняют линейку мультигигабитного оборудования, в настоящий момент представленную сериями управляемых стекируемых L3-коммутаторов DMS-3130 и настраиваемых L2-коммутаторов DMS-1100. Об этом CNews сообщили представители D-Link.

Новая серия рекомендована для построения уровня доступа корпоративных сетей, требующих повышенной пропускной способности для перехода на стандарт Wi-Fi 6, модернизации рабочих мест и систем видеонаблюдения с подключением энергоемкого PoE-оборудования.

В настоящий момент в серию DMS-1250 входят: DMS-1250-10S – восемь портов 2.5GBase-T, два порта 10G SFP+; DMS-1250-10SPL – шесть портов 2.5GBase-T 802.3af/at PoE, два порта 2.5GBase-T 802.3bt PoE (60 Вт), два порта 10G SFP+, PoE-бюджет 120 Вт; DMS-1250-10SP – восемь портов 2.5GBase-T 802.3af/at PoE, два порта 10G SFP+, PoE-бюджет 240 Вт; DMS-1250-12TP – восемь портов 2.5GBase-T 802.3af/at PoE, два порта 10G SFP+, два порта 10GBase-T, PoE-бюджет 240 Вт.

D-Link D-Link представляет новую серию мультигигабитных управляемых коммутаторов DMS-1250

Возможности новой линейки DMS-1250: мультигигабитные порты – позволяют увеличить пропускную способность подключений по стандартной витой паре Cat 5e до 2,5 Гбит/с; 10G uplink-порты – обеспечивают высокоскоростное подключение к коммутаторам ядра/агрегации, серверам и NAS, позволяя передавать большие объемы трафика без потерь и задержек; порты 802.3at/bt PoE+/PoE++ – обеспечивают питание энергоемких PoE-устройств с потребляемой мощностью до 30 Вт (802.3at) и до 60 Вт (802.3bt); грозозащита до 6 кВ на портах 2.5G – позволяет защитить коммутатор и подключенное к нему оборудование от наведенного напряжения, вызванного электромагнитным импульсом (грозовым разрядом, коротким замыканием в цепи близко расположенных кабелей 220/380В и т. п.); расширенный функционал PoE – подача питания PoE в соответствии с заданным расписанием, PD Alive для автоматического обнаружения и перезагрузки зависшего PoE-оборудования, поддержка Fast PoE и Perpetual PoE для непрерывной подачи питания во время перезагрузки и обновления программного обеспечения коммутатора; функции уровней 2 и 2+ – поддерживается статическая маршрутизация (8 IP-интерфейсов, 128/64 маршрута IPv4/v6), 802.1Q VLAN, Auto Voice/Surveillance VLAN, обнаружение петель Loopback Detection, резервирование соединений STP/RSTP/MSTP, ERPS; набор функций безопасности – включает создание списков управления доступом (ACL), аутентификацию 802.1X, поддержку RADIUS/TACACS+, IMPB, Port Security; функции для сетей провайдеров – поддерживается Selective Q-in-Q, Multicast VLAN, GVRP, IGMP/MLD Snooping (256 групп), QoS, диагностика кабеля; автономное управление – Web-интерфейс, полнофункциональное CLI-управление, Telnet, SSH, SNMP; централизованное управление – коммутаторы интегрированы в комплексное беспроводное решение D-Link Nuclias Connect и поддерживают централизованное управление с помощью контроллеров DNH-1000, DNH-3000, DNH-5000.

Новые коммутаторы DMS-1250 доступны для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей: DMS-1250-10S – $402, DMS-1250-10SPL – $521, DMS-1250-10SP – $569, DMS-1250-12TP –$708.