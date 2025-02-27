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МТС добавила скорости LTE в Иркутске-2

МТС обновила мобильную сеть в Иркутске-2 Ленинского района города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан выросла более чем на 20%.

Специалисты компании провели технические работы на территории всего Второго Иркутска. Скорость мобильного интернета выросла в жилых домах, а также внутри социально-значимых учреждений, в том числе на Авиационном заводе, где работает большинство жителей микрорайона, в медсанчасти, ДК им Гагарина, музыкальной и художественной школах, бассейне «Кристалл», супермаркетах и других. Более быстрый интернет также станет ощутим в местах проведения массовых мероприятий, в частности в парке «Комсомольский», на стадионе «Зенит», в районе остановки «Кафе».

«Мы продолжаем обновление сети в различных районах Иркутска. Ранее скорость интернета уже выросла в микрорайонах Ново-Ленино, Юбилейный, Зеленый, в поселках по Байкальскому тракту. За счет перевода частот 3G на более современный стандарт 4G на имеющейся инфраструктуре связи, наши абоненты почувствовали заметное увеличение скорости мобильного интернета, а также могут с большим комфортом

пользоваться голосовой технологией связи VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по смартфону и продолжать интернет-сессию», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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