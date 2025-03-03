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«МегаФон» перевел на новые скорости Прикаспийскую низменность Дагестана

Сразу в трех населенных пунктах Тарумовского района республики «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования. Благодаря этому максимальная скорость мобильного интернета в гаджетах жителей увеличилась на 10% и составила 65 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» расширили частотный спектр в диапазоне 2100 МГц в селах Тарумовка, Кочубей и Новокрестьяновка. Инженеры подключили средние и высокие диапазоны частот для повышения пропускной способности каналов. Это позволяет выходить в Сеть, работать с приложениями и скачивать большие объемы информации даже во время пиковых нагрузок.

Контент здесь теперь загружается быстрее, а использовать его одновременно может большее число абонентов. После модернизации сети обладатели зеленой SIM-карты стали потреблять в полтора раза больше трафика, чем в 2024 г. Аналитика «МегаФона» показала, что ежемесячно каждый клиент, в среднем, использует около 35 ГБ. Этого хватит, чтобы скачать 25 фильмов в формате Full HD для просмотра в домашнем кинотеатре.

«По информации наших аналитиков, нагрузка на сеть в республике повышается зимой и весной. Это середина рабочего и учебного года, когда скоростной интернет необходим для загрузки и отправки данных, подключения к видеоконференциям, получении государственных услуг. Также это время, когда абоненты часто смотрят фильмы всей семьей или скачивают аудиофайлы. Мы подготовились к пику потребления и развернули строительство и модернизацию телеком-инфраструктуры в каждом района региона. Мобильный интернет уже стал быстрее не только в Тарумовке, но и в сотнях других небольших населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.

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