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ГТЛК совершенствует систему контроля своих транспортных активов с помощью решений Sitronics Group и «ГЛОНАСС»

ГТЛК перешла на дистанционный цифровой формат мониторинга своих активов в сегментах водного и городского пассажирского транспорта.

ГТЛК контролирует активы на всех этапах жизненного цикла – от закупочной компании комплектующих и непосредственно производства транспортной техники до ее эксплуатации, ремонтов и выбытия.

С помощью решений поставщиков услуг «Ситроникс» и АО «ГЛОНАСС» ежедневно отслеживается подключенный транспорт, принадлежащий компании.

Мониторинг активов в режиме, приближенном к реальному времени, позволяет контролировать соблюдение правил эксплуатации, вовремя реагировать на простои техники. Это также гораздо более удобный и экономически эффективный способ, чем проведение регулярных выездных инспекций транспорта.

Контроль за водным флотом ГТЛК осуществляется посредством сервиса SiAIS, разработанного Sitronics Group. Спутниковая автоматическая идентификационная система позволяет осуществлять непрерывный мониторинг вне зоны действия береговых станций АИС в мировом океане и на внутренних водных путях. Теперь вся информация о судах компании визуализируется на корпоративном дашборде ГТЛК. Среди ключевых параметров – статус (пришвартовано или на ходу), порт отправления и пункт назначения, предполагаемая дата прибытия, преодоленное расстояние за месяц и средняя скорость.

Контроль за парком городского пассажирского транспорта ГТЛК ведется на основе данных из информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сотрудники профильных подразделений ГТЛК анализируют данные на корпоративном дашборде, где отображаются геозоны, работоспособность и количество дней простоя каждого автобуса и троллейбуса, подключенного к системе.

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