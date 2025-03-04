Международный фестиваль «Дух огня» в Югре будет обеспечен связью «Ростелекома»

«Ростелеком» стал официальным провайдером Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», традиционно предоставив услуги интернета. Зоны Wi-Fi организованы в залах и аудиториях КТЦ «Югра-Классик», «Колледже-интернате центра для одаренных детей Севера», «Музее геологии нефти и газа» и арт-резиденции «На берегу». Также к четырем площадкам были подведены защищенные оптические каналы связи. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Евгения Романова, директор концертно-театрального центра «Югра-Классик»: «На локациях, подключенных к интернету, состоятся не только кинопоказы, но и различные мероприятия деловой и образовательной программы. Специалисты "Ростелекома" также дали нам техническую возможность проводить сеансы видеоконференцсвязи в дни форума. Качественный результат работы всех служб, обеспечивающих подготовку, проведение и освещение мероприятия, невозможен без доступа в интернет».

В общей сложности специалисты «Ростелекома» задействуют 27 точек беспроводного доступа в интернет. Объем входящего и исходящего трафика на всех площадках будет безлимитный. Например, в большом зале «Югры-Классик» подключиться к публичному Wi-Fi одновременно смогут 1000 пользователей.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Мы как крупнейший интегрированный провайдер цифровых услуг берем на себя ответственность за техническую поддержку главного культурного события в Югре со дня его основания. Наши решения позволяют развернуть качественное покрытие беспроводным доступом в Сеть, обеспечить защищенным оптическим интернетом, а также внедрить дополнительные цифровые опции для адаптации под задачи партнеров в рамках мероприятий любого масштаба. Благодаря собственной инфраструктуре и высококвалифицированным специалистам мы предоставляем полный спектр услуг и сервисов государственным и корпоративным заказчикам по всему Уралу».