В Mindbox — реорганизация и новый CEO

Mindbox готовится к запуску новых продуктов для e-commerce: компания меняет организационную структуру и возвращает должность генерального директора. Им стал Алексей Авдеев. Об этом CNews сообщили представители Mindbox.

С 2017 по 2024 гг. Алексей руководил платформой омниканального маркетинга Calltouch. За последние пять лет под его руководством выручка компании выросла в четыре раза.

Александр Горник, сооснователь Mindbox: «В 2024 г. Mindbox сформулировал амбициозную стратегию роста на ближайшие годы. Помимо развития CDP, мы планируем запустить новые SaaS-продукты. Чтобы ускорить их релиз, мы поменяли структуру компании и наняли CEO».

Как изменилась структура Mindbox

В Mindbox появились четыре бизнес-юнита. Два готовят к запуску новые продукты. Еще два развивают CDP и помогают расти клиентам платформы: отдельно крупному и среднему бизнесу. Зачастую у этих компаний разные задачи и требования к платформе. Ожидаем, что такая структура поможет быстрее запускать продукты и реагировать на обратную связь клиентов.

CEO будет синхронизировать юниты и принимать верхнеуровневые решения — совместно с советом управленцев Mindbox. Ранее именно совет отвечал за руководство компанией.

Новая система управления позволит Mindbox сохранить скорость принятия решений. При этом у юнитов будут все возможности для автономного развития.

Как выбрали CEO

CEO выбрали голосованием: право голоса было у руководителей и ключевых сотрудников Mindbox. В конкурсе участвовали внутренние и внешние кандидаты. От последних помимо прочего ждали культурной совместимости и опыта работы в похожей на Mindbox компании.

За Алексея проголосовало большинство.

Как гендиректор, Алексей привнесет новое в компанию и ее культуру. Но благодаря «культурному мэтчу» и релевантному опыту главные ценности Mindbox — прозрачность и самоуправление — сохранятся.

Алексей Авдеев, CEO Mindbox: «В Mindbox уже выстроены эффективные процессы. Свой вклад вижу в том, чтобы помогать команде быстрее принимать решения и энергичнее идти к целям. Сейчас я разбираю бэклог управленческих задач, особенно погружаюсь в продажи и в рекламу. Это сферы, в которых у меня больше всего экспертности. Задачи радикально менять компанию у меня нет: Mindbox важно сохранить принципы «бирюзового» управления. Это не только часть культурного кода, но и конкурентное преимущество. Культура самоуправления драйвит развитие продукта и рост компании».

Биография Алексея Авдеева

CEO Mindbox (с 2025), ex-CEO и партнер Calltouch. За 10 лет Calltouch во главе с Алексеем прошел путь от стартапа до одной из крупнейших SaaS-компаний в России.

В 2020 г. продали бизнес «Манго Телеком», после чего Алексей продолжил управлять Calltouch. С 2019 по 2024 гг. (до ухода из Calltouch) компания выросла в четыре раза по выручке, в пять раз по EBITDA и в шесть раз по чистой прибыли. В 2024 г. Calltouch был продан холдингу «Ростелеком».

С 2025 г. возглавил Mindbox. Регулярно проводит семинары и тренинги по аналитике и маркетингу, выступает на конференциях по интернет-маркетингу.