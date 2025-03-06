CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» прокачал 4G в одном из крупнейших мировых центров черной металлургии

Инженеры «МегаФона» запустили новое телеком-оборудование во втором по числу жителей городе Челябинской области – Магнитогорске. Сигнал 4G стал увереннее в районе улиц Советской, Галлиуллина и Доменщиков. Теперь горожане, проживающие вблизи этой локации, а также отдыхающие в расположенном вблизи парке смогут пользоваться мобильным интернетом на скоростях до 60 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах и обеспечивает высокую скорость мобильного интернета и большую площадь покрытия сети.

Отдыхающие на городском курорте активно пользуются мобильным интернетом, и это подтверждает аналитика обезличенных данных от «МегаФона». Объем трафика, который потратили на территории парка с начала года, сопоставим почти с 10 тыс. часов видеозвонков в мессенджерах. Наиболее популярными днями для отдыха на магнитогорском курорте стали выходные Масленицы.

В районе, где установлена базовая станция, находятся озеро с пляжной зоной, спортивная площадка, детский развлекательный центр и другие объекты.

«Важной составляющей комфортного отдыха в наше время является качественная мобильная связь. Мы планомерно увеличиваем территорию покрытия и скорость передачи данных, устанавливаем новое оборудование в популярных туристических местах. Так, теперь скорость мобильного интернета на территории курорта составляет до 60 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы воспользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Челябинской области Юрий Горбатов.

Ранее базовая станция была запущена еще в одном популярном месте отдыха челябинцев — музее-заповеднике Аркаиме. В целом за 2024 г. специалисты «МегаФона» модернизировали около 530 объектов связи и построили более 80 базовых станций в регионе. Изменения затронули в том числе санаторий «Увильды» и базу отдыха «Красный камень».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Прибыль российского производителя электроники после начала СВО выросла на 1600%

Скачок напряжения в электросети обвалил онлайн-сервисы МВД России

Почти простили. Ozon и Wildberries можно пока не наводить порядок в продажах со скидками без разрешения продавцов

На «Госуслугах» появится самозапрет на международные телефонные звонки и оформление SIM-карт

Иранские хакеры создали суперботнет, тысячами поражающий видеорегистраторы и IP-камеры

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще