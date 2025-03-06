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Сервер профессиональной видеоконференцсвязи IVA MCU внедрен в «Транснефти»

Компания IVA Technologies объявила об успешном завершении внедрения ВКС IVA MCU в «Транснефти». Проект реализован в рамках цифровой трансформации коммуникаций нефтепроводной компании «Транснефть».

Основной целью проекта было создание единой централизованной платформы для видеоконференцсвязи, которая объединила бы сотрудников «Транснефти», работающих в разных регионах России, а также обеспечила взаимодействие через рабочие места, мобильные устройства и переговорные комнаты. Это позволило обеспечить централизованное взаимодействие более 60 тыс. сотрудников «Транснефти» на единой платформе.

Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский сказал: «Мы гордимся тем, что стали частью масштабной цифровой трансформации «Транснефти». Этот проект — пример того, как передовые технологические решения могут не только повысить эффективность бизнеса, но и гарантировать безопасность и удобство работы сотрудников на всех уровнях. Замещение сложной многовендорной системы на единое решение позволило существенно упростить управление ВКС, повысить продуктивность сотрудников, а также обеспечить высокие стандарты безопасности».

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