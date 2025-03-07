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Treolan и Osnovo подписали партнерское соглашение

ИТ-дистрибьютор Treolan начинает поставки всего спектра решений и продуктов российской торговой марки Osnovo. Оборудование будет доступно для заказа со склада дистрибьютора с полноценной гарантийной и сервисной поддержкой от производителя. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Osnovo создана в 2012 г. для решения задач по передаче и распределению сигналов в системах видеонаблюдения, безопасности, мультимедиа и автоматизации. Производственные мощности компании расположены в Китае (Шэньчжэнь) и России (Москва, технопарк НПО «Сапфир»).

2025 г. Osnovo начинает со следующего этапа своего развития – сотрудничества с компанией Treolan. Этот этап должен ознаменоваться интересными проектами и продуктивной двусторонней работой по достижению новых целей. Для Osnovo, таким образом, открывается рынок классического сетевого оборудования, а для Treolan – рынок систем безопасности.

Основное направление деятельности Osnovo — поставка коммутационного оборудования и аксессуаров, включая коммутаторы Ethernet (без PoE, с PoE, промышленные, уличные); удлинители Ethernet (без PoE, с PoE, на расстояние до 3000 м); грозозащиту; инжекторы и сплиттеры PoE; SFP-модули; оптические медиаконвертеры; блоки питания; удлинители видеосигналов по витой паре (HDMI, VGA).

Запуск собственного производства уличных коммутаторов и станций расширил сферу применения оборудования Osnovo. Особенно знаковыми стали проекты в нефтегазовой отрасли, объекты транспортной инфраструктуры и поставка Ethernet-коммутаторов в проект «Безопасный город».

Отдельным этапом в развитии бренда стоит отметить появление сертификата согласно постановлению Правительства России от 26 сентября 2016 г. N 969 (транспортная безопасность) и МЭК 61850-3. В ближайшем будущем Osnovo планирует расширить линейку поставляемых коммутаторов.

Владимир Миляков, ведущий менеджер отдела развития Osnovo: «Подписание партнерского соглашения с компанией Treolan открывает новые горизонты для сотрудничества, укрепляет наши позиции на рынке и позволяет предложить клиентам еще более качественный сервис. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь значительных успехов, расширить географию поставок и укрепить доверие партнеров. Благодарю коллег из Treolan за отзывчивость, активность и интерес к нашему оборудованию, и с нетерпением жду начала нашей плодотворной работы».

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