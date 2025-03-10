К Рамадану вблизи мечетей ускорился мобильный интернет

Оператор «Летай» в феврале 2025 г. увеличил скорость передачи данных на базовых станциях рядом с мечетями. Мусульмане, собирающиеся в молельные дома на ифтар в Рамадан, имеют доступ к быстрому интернету. Всего за прошедший месяц оператор модернизировал и построил 21 точку связи в Татарстане. В результате качество мобильной связи повысилось на торговых площадках, в жилых комплексах и колледжах. Об этом CNews сообщили представители компании «Таттелеком».

Так, перед священным для мусульман месяцем поста покрытие 4G расширили в Казани возле медресе на ул. Мазита Гафури, на территории мечетей в Набережных Челнах, Буинске, в селе Хасаншаих Арского района.

В столице республики модернизировали площадки на перекрестке улиц Ямашева и Фатыха Амирхана, где сосредоточены торговые точки, и рядом с железнодорожной станцией Вахитово, неподалеку от которого строят ЖК «Яналиф».

Улучшили характеристики сети «Летай» и для челнинцев в 20-м, 26-м и 27-м комплексах, где в зоне востребованности абонентов находятся поликлиники и молодежный центр «Заман». Мобильный интернет ускорился до двух раз в районе медицинского и механического колледжей, а также на ул. Комарова в Зеленодольске.

Локально в 1,5 раза скорость передачи данных возросла для балтасинцев. Теперь местные жители делятся медиафайлами быстрее. Кроме того, обрывы и задержки соединений сократились в Нурлате, Мамадыше, Альметьевске, Апастово, Алексеевском и Кукморском районах.