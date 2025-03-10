«МегаФон» меняет сети третьего поколения на стандарт LTE

Более высокие интернет-скорости в сети «МегаФона» стали доступны жителям и гостям Биробиджана. Оператор выполнил рефарминг на базовых станциях, расположенных в в городской черте, что позволило увеличить среднюю интернет-скорость до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рефарминг — перевод частот из сетей второго и третьего поколения в стандарт LTE. Это позволяет увеличить число пользователей, которые могут одновременно подключиться к качественной мобильной связи и на более высокой скорости пользоваться цифровыми сервисами, быстро обмениваться файлами, смотреть потоковое видео. «МегаФон» перераспределяет ресурсы более ранних страндартов мобильной связи в Еврейской автономии и улучшает качество работы сети четвертого поколения.

В зоне улучшения 4G находятся район железнодорожного вокзала, центральные улицы Биробиджана, улица Карла Маркса, Дальняя, Комсомольская и др. Здесь расположены жилые дома, школы, больницы, магазины — места, где абоненты оператора ежедневно активно пользуются мобильным интернетом. Благодаря рефармингу пользователи могут более комфортно общаться с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук при голосовых соединениях, позволяет звонить и одновременно пользоваться мобильным интернетом.

«С каждым годом растет активность пользователей и востребованность современной мобильной связи. При этом абонентам важно, чтобы воспользоваться 4G можно было в любой точке города. Мы повышаем качество мобильного интернета четвертого поколения, используя имеющиеся ресурсы — частоты, которые ранее были задействованы в сетях 2G и 3G. Это позволяет быстро нарастить скорость передачи данных и обеспечить для жителей Биробиджана возможность комфортно выходить в Интернет», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.