CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» меняет сети третьего поколения на стандарт LTE

Более высокие интернет-скорости в сети «МегаФона» стали доступны жителям и гостям Биробиджана. Оператор выполнил рефарминг на базовых станциях, расположенных в в городской черте, что позволило увеличить среднюю интернет-скорость до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рефарминг — перевод частот из сетей второго и третьего поколения в стандарт LTE. Это позволяет увеличить число пользователей, которые могут одновременно подключиться к качественной мобильной связи и на более высокой скорости пользоваться цифровыми сервисами, быстро обмениваться файлами, смотреть потоковое видео. «МегаФон» перераспределяет ресурсы более ранних страндартов мобильной связи в Еврейской автономии и улучшает качество работы сети четвертого поколения.

В зоне улучшения 4G находятся район железнодорожного вокзала, центральные улицы Биробиджана, улица Карла Маркса, Дальняя, Комсомольская и др. Здесь расположены жилые дома, школы, больницы, магазины — места, где абоненты оператора ежедневно активно пользуются мобильным интернетом. Благодаря рефармингу пользователи могут более комфортно общаться с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает чистый звук при голосовых соединениях, позволяет звонить и одновременно пользоваться мобильным интернетом.

«С каждым годом растет активность пользователей и востребованность современной мобильной связи. При этом абонентам важно, чтобы воспользоваться 4G можно было в любой точке города. Мы повышаем качество мобильного интернета четвертого поколения, используя имеющиеся ресурсы — частоты, которые ранее были задействованы в сетях 2G и 3G. Это позволяет быстро нарастить скорость передачи данных и обеспечить для жителей Биробиджана возможность комфортно выходить в Интернет», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Полиция рекомендует россиянам обновить Telegram ради одной новой функции

Прибыль российских ИКТ-компаний за год выросла на 22,6% и достигла 1,17 триллионов

В Херсонской области запретили большие спутниковые «тарелки», чтобы жители не смотрели иностранное ТВ

«Ростелеком» полностью перейдет на российское ПО к концу 2025 года

На развитие российской системы управления данными выделят почти шесть миллиардов

Конференции

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще