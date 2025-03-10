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«МегаФон» раздал высокоскоростной интернет в районе села Толмачево

Жители села Толмачево и поселка «Пригородный простор» получили мобильный интернет скоростью до 70 Мбит/с, что позволяет с комфортом использовать цифровые сервисы. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование, обеспечив уверенное покрытие на обширной территории малоэтажной застройки, где проживает около 20 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Территории села Толмачево и микрорайона «Пригородный простор» примыкают к границе Новосибирска. Пригород становится все популярнее у новосибирцев для постоянного проживания. Городская инфраструктура рядом, но при этом жилье находится в зеленой зоне, где тихо и нет плотного транспортного потока. В итоге количество жителей быстро растет, как и потребность в качественной связи.

Действующего телеком-оборудования на этом участке было недостаточно и «МегаФон» смонтировал еще одну базовую станцию, в зону действия которой попали не только коттеджи, но и рядом пролегающее Толмачевское шоссе. Эта дорога лежит в направлении новосибирского аэропорта.

Новое оборудование работает в низкочастотном и высокочастотном диапазонах. За счет этого оператору удалось покрыть уверенным сигналом 4G всю площадь поселков, и на улице, и внутри помещений, включая удаленные от базовой станции. Скорость передачи данных в смартфонах местных жителей увеличилась в несколько раз. А звонить друг другу они смогут даже вне зоны покрытия LTE.

«Новосибирский район, со всех сторон окружающий город, забирает на себя большой процент работ, выполняемых оператором ежегодно. В 2024 году новые объекты связи возведены более, чем в пяти локациях пригорода. Теперь и жители Толмачево получили сервис должного уровня. Максимальная скорость мобильного интернета достигает 70 Мбит/с. Местные жители смогут без помех смотреть фильмы, скачивать «тяжелые файлы» без зависаний, пользоваться цифровыми звонками VoLTЕ», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

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