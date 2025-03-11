«МегаФон»: в Саратовской области помолодели дачники

Жители Саратовской области стали чаще прибегать к советам по садоводству в интернете. С начала года число пользователей онлайн-ресурсов с рекомендациями для дачников выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время интернет-трафик на специализированных сайтах и в приложениях увеличился в 2,5 раза.

Согласно исследованию «МегаФона», основанному на обезличенных данных абонентов, чаще других сервисами с лайфхаками по рассаде и садовыми лунными календарями пользуются саратовские дачники в возрасте от 45 до 54 лет. Аналитики отметили, что каждый третий посетитель сайтов по садоводству относится к этой возрастной группе.

Примечательно, что цифровые платформы для огородников и садоводов стали регулярно использовать жители области младше 45 лет. За год число интернет-активных садоводов от 35 до 44 лет увеличилось на 30%. Это позволило им обойти более опытных огородников старше 55 лет и занять второе место в рейтинге с долей аудитории 25%.

На третьем месте оказались пользователи в возрасте 55-64 лет. За год они потеряли одну позицию и теперь составляют 23% всех посетителей.

Заметнее всего за год увеличилась аудитория сервисов по садоводству среди подростков от 14 до 17 лет. За 12 месяцев их число возросло на 44%. Несмотря на рекордный прирост, молодые садоводы пока занимают небольшую долю на рынке — менее 2% среди остальных групп пользователей.

Женщины пользуются цифровыми сервисами для дачников в 2,8 раза чаще мужчин. Хотя стоит отметить, что за год число дам на профильных сайтах и в приложениях увеличилось на 23%, тогда как мужчин среди пользователей стало больше на 25%.

По итогам прошлого года жители Саратовской области чаще всего посещали такие платформы в апреле и мае — во время посевных работ. В эти месяцы объемы используемого трафика превышали среднегодовой показатель в 1,5 раза.

«С каждым годом всё больше жителей нашей области, независимо от возраста, используют интернет в качестве основного источника знаний и поддержки при освоении садоводства. Для того чтобы полезные онлайн-рекомендации всегда были доступны во время работы в саду, мы занимаемся расширением сети в дачных массивах. За последние месяцы инженеры запустили объекты связи в селе Пудовкино и коттеджном поселке “Образцово”. Это позволило обеспечить LTE-сигнал для множества садоводческих товариществ в окрестностях», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.