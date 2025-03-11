Минцифры: переезд без забот – межрегиональный перенос номера

Россияне смогут перенести свой номер телефона между регионами. Минцифры подготовило соответствующий проект постановления. Специалисты министерства уже провели пилотное тестирование, которое подтвердило техническую возможность такого переноса. Планируется, что воспользоваться услугой можно будет в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Теперь при переезде в другой регион абоненты смогут перенести свой номер к другому оператору связи или оставить его у действующего, если оператор работает в регионе.

Раньше такой возможности не было, а перенести номер можно было только внутри одного региона.

Изменения сделают услуги удобнее и доступнее для граждан, а также помогут развить конкуренцию на рынке связи.