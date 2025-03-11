В салонах «МегаФона» откроются банковские отделения

«МегаФон» и ПСБ приступили к реализации розничного проекта по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных офисов банка. Совместная инициатива позволит «МегаФон» упростить регистрацию договоров по оказанию услуг связи для клиентов в условиях новых требований законодательства. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Первый дополнительный офис ПСБ открылся во флагманском салоне «МегаФона» на площади Восстания в Санкт-Петербурге (Лиговский проспект, 43-45А). Теперь в салоне можно не только приобрести телефон или оформить договор связи, но и воспользоваться банковскими услугами — открыть счет, оформить карту, получить консультации по розничным продуктам ПСБ.

Кроме того, сотрудники банка, находящиеся в салоне связи оператора, осуществляют регистрацию в Единой биометрической системе (ЕБС). Для этого необходимо предварительно завести учетную запись на портале «Госуслуг», а также провести процедуру ввода и сохранения в ЕБС изображения лица и записи голоса. Вся процедура занимает не более 10 минут.

В соответствии с действующей редакцией закона «О связи», с 1 января 2025 г. заключение договора об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами либо лицами без гражданства осуществляется по новым правилам.

В частности, иностранному гражданину необходимо сделать нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность и получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а затем – завести аккаунт на «Госуслугах» и подтвердить его. После этого нужно зарегистрироваться в ЕБС.

Получение СНИЛС требует посещения МФЦ или отделения фонда социального страхования, а для сдачи биометрии необходимо прийти в банк. Оператор связи может активировать приобретенную сим-карту только после того, как проверит сведения об абоненте в «Госуслугах» и в ЕБС. Проведение всех процедур может занять более двух недель.

Как показывают исследования, до 60% въезжающих иностранцев имеют краткосрочные цели и не планируют оставаться в России более трех месяцев.

Совместная инициатива оператора и ПСБ позволит действующим и новым клиентам «МегаФона» сократить суммарные временные затраты на оформление договора об оказании услуг связи, объединив сдачу биометрии и активацию сим-карты в один визит.

Кроме того, операторы связи до 1 июля 2025 г. обязаны привести в соответствие с действующим законодательством ранее заключенные договоры связи.

Таким образом, процедура регистрации в ЕБС касается не только новых, но и действующих абонентов, являющихся иностранными гражданами. И произвести ее можно будет также в салоне «МегаФона», объединив визит с оплатой мобильной связи, покупкой нового гаджета и другими процедурами.

С 1 апреля 2025 г. использование биометрии станет одной из опций (наряду с использованием «Госуслуг») идентификации, необходимой для активации приобретенных сим-карт и для абонентов-граждан России.

«Биометрические технологии все шире используются в различных сферах жизни, значительно ускоряя и упрощая для людей получение самых разных услуг. Совместно с партнером мы выстраиваем для граждан комфортную и качественную инфраструктуру, где на одной площадке они смогут за считанные минуты сдать биометрию, оформить сим-карту и одновременно воспользоваться необходимыми в повседневной жизни финансовыми услугами. Первый офис нового формата мы открыли в салоне «МегаФона» в Санкт-Петербурге», — отметила Наталья Розенберг, начальник управления дебетовых карт и партнерских продуктов ПСБ.

«Проект выгоден всем сторонам. Мы сможем оказывать нашим абонентам новую услугу. А самое главное — наши клиенты теперь могут сэкономить время при приобретении сим-карты», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж Давид Борзилов.