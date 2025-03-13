CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС включила LTE в селе Старая Брянь Заиграевского района

ПАО «МТС» запустила LTE-сеть в селе Старая Брянь Заиграевского района Бурятии. В результате установки нового телеком-оборудования населенный пункт получил высокоскоростной мобильный интернет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь LTE от МТС стала доступна для почти 600 жителей населенного пункта. Высокоскоростной мобильный интернет покрывает все жилые улицы, Старобрянскую сельскую библиотеку, Культурно-досуговый центр «Старобрянское», поликлинику, общеобразовательную школу, администрацию, а также дорогу, ведущую к знаменитому памятнику природы и археологии – пещере Старая Брянь, где нанесены рисунки-петроглифы.

«Старая Брянь стала еще одним селом, где появилась наша LTE-связь, ранее здесь был интернет от МТС в 3G стандарте. Сейчас сельские жители получили более скоростной доступ к государственным, медицинским, образовательным порталам, онлайн-банкам и другим важным сервисам и могут комфортно общаться по видео, смотреть фильмы, обучающие ролики по сельскому хозяйству, а туристы, решившие посетить легендарную пещеру-грот, оперативно делиться впечатлениями в соцсетях и мессенджерах», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта

Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов

Под залог дефицитных IP-адресов начали выдавать кредиты суммой до $100 млн

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще