Только 13% организаций заменили зарубежные АТС к 2025 году

Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» провел исследование на рынке корпоративной IP-телефонии. В опросе приняли участие более 76% представителей госсектора и 24% частных компаний. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

Почти половина респондентов (47%) отметили, что совершили или планируют миграцию с зарубежных программных и программно-аппаратных комплексов на российские в ближайшие два года. При этом 13% компаний уже заменили АТС иностранного производства к 2025 г. Среди распространенных зарубежных поставщиков АТС участники опроса отметили Avaya (18%), Panasonic (16%) и Cisco (15%). При этом в малых организациях численностью до 100 сотрудников чаще всего замещают решения на базе Panasonic, а в крупных организациях от 1000 сотрудников первое место разделили Avaya и инфраструктура, построенная на смешанных решениях.

Основная причина заключается в сложности или невозможности поддержки зарубежных решений из-за ухода иностранных поставщиков с рынка России, а также в необходимости использования ПО российского производства на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) согласно новым законодательным изменениям.

В то же время 9% организаций, включая государственные учреждения, не готовы к переходу на АТС российского производства в обозримом будущем в связи с самостоятельным обслуживанием инфраструктуры или распределением бюджета на другие объекты модернизации.

«На рынке телефонии сохраняется тренд на импортозамещение, и российские организации продолжают искать альтернативные варианты для сохранения и улучшения функциональности инфраструктуры. С момента ухода основных зарубежных игроков с рынка России локальные компании-разработчики уже сумели создать превосходные решения, которые способны решить все ключевые задачи по построению масштабируемых и отказоустойчивых сетей», — сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

В 2023 г., после ухода Cisco и Avaya из России, компания «Авантелеком» уже исследовала уровень предпочтений российских компаний на рынке IP-телефонии. Тогда по итогам года свыше 30% респондентов заявили о переходе на российские IP-АТС вместо зарубежных. В опросе принимали участие коммерческие и государственные организации с количеством абонентов от 1 до 5 тыс. из числа клиентского портфеля компании.