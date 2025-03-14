МТС добавила скорости LTE на Синюшиной горе

МТС обновила сеть мобильной связи в микрорайоне Синюшина гора города Иркутска. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у жителей в среднем выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили сеть на территории всего микрорайона Синюшина гора. Скорость мобильного интернета выросла в жилых домах, вблизи и внутри соцобъектов – клинической больницы №10 и Областной инфекционной больницы, торговых центров, супермаркетов и на автодороге, выходящей на Култукский тракт. Быстрый 4G-интернет почувствовали и сотрудники индустриальных объектов, в том числе Иркутского масложиркомбината, железнодорожной станции Кая, а также вблизи Ново-Иркутской ТЭЦ.

«Синюшина гора – один из спальных микрорайонов Иркутска, где проживает более 30 тыс. горожан. Сегодня большинство из них имеют по два и более гаджета, и когда жители Синюшки начинают активно пользоваться интернет-сервисами, им должно быть просторно в сети, даже в так называемые часы-пик. Для этого мы обновляем наше существующее телеком-оборудование и увеличиваем скорость интернета за счет более эффективного использования частот под 4G», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.