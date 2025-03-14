Новые скорости мобильного интернета получили жители Тавричанки и Нового Кошкуля

Жители сел Тавричанка и Новый Кошкуль Омской области теперь могут смотреть видеоконтент в высоком качестве, общаться в мессенджерах и с комфортом обмениваться информацией. «МегаФон» провел модернизацию телеком-оборудования, что позволило увеличить скорость передачи данных на территории двух населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Тавричанке Любинского района проживает около 400 человек. Социальная инфраструктура достаточно развитая, есть школа, медицинский пункт, отделение почты. Чтобы каждый житель села пользовался скоростным интернетом, инженеры «МегаФона» задействовали высокочастотный слой LTE. Теперь большее количество абонентов смогут получать цифровые услуги одновременно, но при этом не терять в качестве.

Второй населенный пункт, где завершена модернизация – Новый Кошкуль Тюкалинского района. Для 600 жителей села «МегаФон» обновил оборудование, ускорив мобильный интернет на 30%. Это позволило сельчанам без затруднений использовать цифровые сервисы, что важно не только для решения ежедневных, бытовых задач, организации досуга, но и для безопасного проживания.

«Быстрый мобильный интернет особо актуален для сельской местности, где у людей нет возможности пользоваться проводным доступом в Интернет. Модернизация сети связи в селах Тавричанка и Новый Кошкуль позволила увеличить скорость мобильного интернета. Замеры специалистов показали, что средняя скорость составляет 30 Мбит/с, максимальная — до 50 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.