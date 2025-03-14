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С операторами «Системы 112» в Хакасии теперь можно общаться с помощью SMS

«Ростелеком» внедрил SMS-модуль в «Систему 112», действующую на территории Хакасии. Благодаря этому вызвать экстренные оперативные службы могут люди с ограничениями по слуху, а также те, кто не может говорить в силу разных обстоятельств. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Денис Зиновьев, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома»: «Дополнительно установленный функционал позволяет запросить помощь, даже если человек не может общаться голосом. Это может быть связано с его особенностями здоровья, или когда, например, преступник может услышать разговор. Тогда на мобильном устройстве нужно написать SMS на номер 112, и оператор будет вести диалог в текстовом режиме».

112 — это единый для всей страны номер, по которому можно вызвать пожарную охрану, полицию, скорую медицинскую помощь, подразделение «Антитеррор» и другие службы. Позвонить или написать на него можно даже при отсутствии SIM-карты в телефоне и при нулевом балансе. Приняв обращение, оператор оперативно передает сигнал о происшествии в те службы, которые должны быть задействованы в оказании помощи.

Для более быстрого и эффективного реагирования, нужно кратко и четко написать, что случилось — например, пожар, заблудился, ДТП. Указать место события — населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры. Если точный адрес не известен, то ориентир — перекресток, дорожную развилку, километр трассы. Также нужно сообщить фамилию, имя, отчество и возраст пострадавшего. Если в текстовом сообщении информации недостаточно, специалист «Системы 112» направит ответное SMS-сообщение с просьбой уточнить данные.

Елена Фитисенко, руководитель Хакасского республиканского информационного центра по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий: «В 2024 г. операторы приняли и обработали более 234 тыс. звонков по Хакасии. Из них большая часть касалась вызова скорой помощи и полиции. Благодаря внедрению SMS-модуля “Система 112” станет еще удобнее для людей. Это жизненно важно в тех ситуациях, когда единственным способом общения может быть только печатный текст».

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