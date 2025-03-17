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В поселке Шерегеш улучшили качество 4G

Больше абонентов «МегаФона» в Шерегеше могут одновременно пользоваться мобильным интернетом на средней скорости до 75 Мбит/с. Оператор установил в поселке дополнительный объект связи, который позволил разгрузить действующие базовые станции и увеличить их производительность. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование улучшило качество сотовой связи на улицах Северной, Нагорной, Вьюжной, Зимовской, Верхней и Молодежной, где расположены частный сектор и гостевые дома для туристов.

Уверенное покрытие и передачу сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Увеличить емкость LTE-сети и достичь высоких скоростей удалось за счет внедрения высокочастотного диапазона.

Абонентам «МегаФона» стало комфортнее звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, за считанные секунды скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

«Результаты, основанные на анализе обезличенных данных, показывают, что спрос на мобильный интернет в Шерегеше, растет параллельно с его популярностью у райдеров со всей России. За год количество туристов в поселке увеличилось на треть, а количество переданных ими гигабайт – на 78%. Такой же объем дата-трафика приходится на местных жителей. Чтобы ни одна из категорий наших абонентов не ощущала на себе пиковых нагрузок, а скорость передачи данных оставалась стабильной, мы развиваем телеком-инфраструктуру и на горнолыжном курорте, и в самом населенном пункте», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Кузбассе Иван Воронин.

Развитие телеком-инфраструктуры в Шерегеше расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили местные жители и приезжие. Как показывает статистика оператора, 63% голосового трафика приходится на сети четвертого поколения. За год показатели выросли на 33%.

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