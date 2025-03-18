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TrafficSoft и Axoft заключили партнерское соглашение о продвижении ADC и CGNAT

Разработчик сетевых решений TrafficSoft и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft объявляют о заключении партнерского договора. Axoft получает статус сертифицированного партнера TrafficSoft и право на дистрибуцию его решений в России. Об этом CNews сообщили представители TrafficSoft.

TrafficSoft специализируется на разработке решений для сетевой инфраструктуры. В портфолио продуктов — Carrier-Grade NAT (CGNAT) для операторов связи и Application Delivery Controller (ADC) для корпоративных сетей и дата-центров.

В рамках партнерства особый акцент сделан на ADC — решении для интеллектуальной балансировки трафика на уровнях L3, L4, L7 и глобального распределения нагрузки (GSLB) в географически распределенных сетях. TrafficSoft ADC обеспечивает производительность, доступность и безопасность сайтов и приложений. Решение представлено как в формате программно-аппаратного комплекса (ПАК), так и в программной версии.

Спрос на модернизацию сетевой инфраструктуры в России растет, что усиливает интерес к отечественным технологиям. Российский ADC особенно востребован в сферах ИТ, телеком, ритейл, финансовом секторе и промышленности, а также среди компаний, которые сталкиваются с высокими нагрузками и большим объемом трафика. TrafficSoft ADC уже используется в инфраструктуре операторов Kcell и «Билайн», а также VK Group для балансировки высоконагруженных сервисов «VK Звонки» и социальной сети «Одноклассники».

Весь портфель решений TrafficSoft включен в реестр российского ПО.

«Сотрудничество с Axoft — это стратегический шаг в развитии нашей партнерской сети в России. Axoft — надежный партнер, один из флагманов ИТ-дистрибуции в России. Мы уверены, что партнерство позволит нам расширить присутствие на рынке и предоставить большему числу компаний передовые сетевые решения», — сказал директор по работе с ключевыми клиентами TrafficSoft Денис Кожевников.

«Мы видим в TrafficSoft перспективного технологического партнера с сильными инженерными компетенциями. Продукты TrafficSoft демонстрируют высокую производительность и надежность, что делает их востребованными на рынке. Сотрудничество позволит нам предложить рынку комплексные и адаптивные решения, отвечающие современным требованиям к сетевой инфраструктуре», — отметил Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений Axoft.

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