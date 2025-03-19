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билайн бизнес обеспечил связью территорию компании «Уральская Сталь»

Специалисты билайн бизнес установили полноценную базовую станцию на базе отдыха и в детском лагере компании «Уральская сталь». Проект обеспечения связью подведомственной территории завершился за 4 месяца.

Сотрудники и руководство компании «Уральская Сталь», как и приглашенные гости испытывали проблемы с доступом к мобильной связи и интернету на территории базы отдыха и детского лагеря. Команда проекта подобрала необходимое решение в виде установки полноценной базовой станции. В результате проведения работ, на объектах установки было обеспечено полноценное покрытие сети.

«Мы рады помочь компании «Уральская сталь» решить бизнес-задачи и организовать доступ к мобильной связи для всех, кто посещает базу отдыха и детский лагерь. Так у сотрудников и их детей есть возможность оставаться на связи с родными и близкими. Коллеги из компании «Уральская Сталь» помогли быстро согласовать размещение необходимого оборудования на территории, а мы в свою очередь подобрали нужное решение для задач заказчика», - прокомментировал завершение проекта директор службы корпоративного бизнеса Оренбургского отделения билайн Константин Гордеев.

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