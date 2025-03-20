VK Tech и САТЕЛ создадут комплексное решение для корпоративной связи

VK Tech и САТЕЛ подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании разработают комплексное решение на базе коммуникационной платформы для бизнеса VK WorkSpace и платформы унифицированных коммуникаций РТУ. В едином интерфейсе VK Teams пользователям станут доступны все способы корпоративной коммуникации — голосовая связь с использованием офисной АТС САТЕЛ, а также почта, чаты и видеоконференции. Об этом CNews сообщили представители VK.

В рамках интеграции приложение VK Teams выступит клиентской частью для телефонии САТЕЛ. Благодаря этому сотрудники компаний-клиентов смогут в интерфейсе приложения VK Teams совершать звонки на стационарные и мобильные телефоны, а также принимать звонки из внешних телефонных сетей и с офисной АТС. Кроме того, они смогут пользоваться всеми сервисами VK WorkSpace: почтой с календарем и адресной книгой, мессенджером с чатами и каналами, видеоконференциями, задачами, заметками и другими инструментами.

Решение особенно актуально для крупных организаций — государственных учреждений, предприятий нефтегазового сектора, тяжелой металлургии и горнодобывающей промышленности. Оно позволит расширить сценарии коммуникации как для офисных сотрудников, так и для специалистов, работающих в полевых условиях.

«Объединяя два самых зрелых решения на рынке корпоративной телефонии и на рынке коммуникационных платформ, мы меняем представление о классических унифицированных коммуникациях. Синергия РТУ и VK WorkSpace представляет собой комплексное решение для создания новых корпоративных стандартов, расширяя возможности совместной работы и повышая эффективность как внутренних, так и внешних взаимодействий», — сказал генеральный директор «САТЕЛ ПрО» Роман Романов.

«Совместно с САТЕЛ мы переосмыслили корпоративную офисную IP-телефонию: теперь, благодаря совместному решению, сотрудники смогут совершать рабочие звонки не только с офисного телефона, но и со смартфона или даже с ноутбука, а также приглашать коллег на видеоконференции непосредственно из телефонной корпоративной сети предприятия с использованием как голосовой, так и видеосвязи. Благодаря партнерству мы сможем предложить новые возможности коммуникации новым клиентам и расширить сценарии для тех, кто уже пользуется решениями VK и САТЕЛ. Более того, мы уже видим такой запрос от бизнеса», — сказал Антон Тен, коммерческий директор VK WorkSpace.