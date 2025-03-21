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МТС удвоила покрытие 4G в рабочем поселке Решетиха в Нижегородской области

МТС установила новую 4G вышку в рабочем поселке Решетиха Володарского района. В результате скорость передачи данных увеличилась на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС удвоила покрытие 4G в поселке городского типа Решетиха, установив там дополнительное телеком оборудование. В результате модернизации сети более 6500 селян смогут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом МТС: общаться в соцсетях, работать и учиться удаленно, получать онлайн-консультации специалистов в различных областях. В зоне обновленной сети находятся: кинотеатр «Луна», стадион «Труд», дворец культуры им. Луначарского, а также Решетихинская сетевязальная фабрика – известное в России и в области предприятие, специализирующееся на производстве сетей и снастей.

Скорость мобильного интернета также увеличилась на станции Решетиха – небольшом, но важном железнодорожном узле на пути между Нижним Новгородом и Гороховцом. Пока составы замедляют ход у платформы, пассажиры могут использовать время ожидания: просматривать мессенджеры и соцсети или читать книги в цифровом формате, получать информацию о движении поездов, использовать приложения для приобретения билетов.

«Решетиха известна далеко за пределами региона не только своим промышленным потенциалом, но и проведением всероссийских соревнований по заездам на собачьих упряжках. Улучшение качества связи особенно важно для развития туристического потенциала поселка и поддержки местного бизнеса. Мы продолжаем работу по улучшению связи в населенных пунктах региона, чтобы каждый житель области мог пользоваться преимуществами современных телекоммуникационных технологий», – отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

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