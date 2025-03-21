Отечественные базовые станции запустили на сети МТС еще в шести населенных пунктах Приангарья

МТС сообщает о запуске шести базовых станций «Иртея» в Иркутской области. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС стал впервые доступен еще примерно 5000 селян. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовые станции стандарта 4G российского производства заработали на сети МТС в селе Тараса Боханского района, в поселке Центральный Хазан Зиминского района, поселке Уховский Куйтунского, а также селах Аларь и Гадалей Аларского и Тулунского районов соответственно.

Кроме этого, в селе Оса Осинского района, где проживает почти 5000 человек, увеличилась зона покрытия LTE, благодаря чему селяне смогут пользоваться мобильным интернетом МТС на более высокой скорости в разных локациях населенного пункта.

«Приангарье стало одним из первых регионов, где еще в конце прошлого года были запущены базовые станции LTE российского производства. Отечественное телеком-оборудование компании «Иртея», хорошо себя зарекомендовало в реальных условиях. К примеру, только за прошедшие новогодние каникулы такая базовая станция, установленная в поселке Тарма Братского района, обеспечила передачу мобильных данных объемом более 1 терабайта, что равно примерно 250 фильмам или 500 часов HD-видео. Мы продолжим расширять зону действия сети четвертого поколения по всей Иркутской области и планируем установить в регионе еще более десятка российских базовых станций», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

В конце 2024 г. МТС запустила в России отечественные базовые станции стандарта LTE. Первые «Иртеи» заработали в Татарстане, Кузбассе и Иркутской области, в частности, в поселке Тарма Братского района, рабочем поселке Михайловка в Черемховском и в селе Сосновка в Усольском районе.