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МТС развернула обновленную цифровую инфраструктуру в микрорайоне Миловидово

МТС расширила сеть LTE в микрорайоне Миловидово в Смоленске. Строительство телеком-оборудования в окрестностях ЖК «Новый Смоленск» позволило увеличить на 30% скорость мобильного интернета в одном из самых быстрорастущих микрорайонов города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Микрорайон Миловидово застраивается новыми жилыми комплексами, которые преимущественно выбирают для жизни молодые семьи Смоленска. Особую привлекательность для смолян микрорайону придает близкое расположение к лесным массивам и озерам, которые популярны у местных жителей для отдыха и прогулок на свежем воздухе. Установка телеком-оборудования МТС позволила разгрузить имеющуюся сеть и повысить скорость мобильного интернета в жилых кварталах, а также дала возможность смолянам с большим комфортом использовать цифровые сервисы.

Кроме того, в микрорайоне дополнительно проведены работы по развитию сети широкополосного доступа в интернет. В общей сложности МТС подключила к сети домашнего интернета еще более 3500 квартир смолян, живущих в ЖК «Новый Смоленск».

«Миловидово – один из самых стремительно развивающихся микрорайонов Смоленска, поэтому нагрузка на сеть здесь постоянно возрастает. Мы работаем «на опережение», чтобы жителям региона было еще комфортнее в сети МТС и строим новое телеком-оборудование. Наиболее эффективные локации для строительства базовых станций нам помогает определять Big Data МТС, которая с помощью обезличенных больших данных анализирует технические параметры нагрузки на сеть, данные о развитии транспортной и социальной инфраструктуры, потребности и поведение абонентов, места их концентрации и многие другие показатели», – отметил директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

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