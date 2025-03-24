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В России анонсирован производительный сигнальный процессор для инфраструктуры связи

Производитель СВЧ-компонентов Lauftex объявил о разработке цифрового сверхвысокопроизводительного сигнального процессора LF-21060-LCW. Статический суперскалярный процессор оптимизирован для обработки сигналов и инфраструктуры связи, разработан в России и не подвержен санкционным ограничениям в использовании на территории РФ, утверждают в Lauftex.

Сигнальный процессор объединяет широкую полосу памяти с двойными вычислительными блоками, поддерживающими 32- и 40-битную обработку с плавающей точкой и 8-, 16-, 32- и 64-битную обработку с фиксированной точкой, что значительно повышает производительность процессора. Используя свои функции Single-Instruction, Multiple-Data (SIMD), процессор может выполнять 2,4 млрд 40-битных MAC или 600 млн 80-битных MAC в секунду.

Статическая суперскалярная архитектура позволяет процессору осуществлять до четырех инструкций за каждый цикл, выполняя 24 операции с фиксированной точкой (16-бит) или шесть операций с плавающей точкой. Три независимые внутренние шины данных шириной 128 бит, каждая из которых подключается к одному из трех банков памяти по 2 Мбит, обеспечивают доступ к данным, инструкциям и вводу-выводу по четыре слова и пропускную способность внутренней памяти 14,4 ГБ в секунду.

Работая на частоте 300 МГц, ядро процессора имеет время цикла инструкций 3,3 нс. Стоимость процессора вдвое ниже аналогового цифрового сигнального процессора произведенного в США, а сроки поставок значительно сокращены по сравнению с зарубежными предложениями на рынке, так как процессоры в наличии в РФ, отметили в Lauftex.

Lauftex также анонсировал широкополосные малошумящие усилители (МШУ), представляющие собой высокотехнологичные электронные компоненты с улучшенными характеристиками передачи сигнала. В отличие от традиционных устройств усиления, широкополосный малошумящий усилитель обеспечивают избирательное повышение мощности целевого сигнала при минимизации сопутствующих шумовых помех.

При интеграции в системы спутниковой связи и высокочастотные коммутационные линии данные устройства демонстрируют высокую эффективность за счет двунаправленного усиления сигнала — как при приеме, так и при передаче информации. Также обеспечен исключительно низкий коэффициент шума при работе в широком диапазоне частот. Данные характеристики определяют универсальность применения устройств в различных сетях связи — от локальных до магистральных коммуникационных систем.

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