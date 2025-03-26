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МТС запустила новое оборудование на трассе «Кавказ» в Андроповском округе

Цифровая экосистема МТС запустила новое оборудование на трассе «Кавказ» в Андроповском округе. Расширенная сеть мобильного интернета заработала возле села Курсавка, где практически все автомобилисты останавливаются передохнуть в дороге, купить еды или напитков и заправиться.

Теперь передача данных работает не только в Курсавке, но и задолго до подъезда к селу. Водители в пути смогут дольше оставаться онлайн, это позволит пользоваться навигатором, мессенджерами, слушать музыку в сети.

Сейчас 99% жителей Ставропольского края обеспечены связью МТС. Поэтому технические специалисты МТС работают над тем, чтобы точечно усилить места с повышенной нагрузкой на сеть, обновляют отдельные базовые станции и расширяют сеть на трассах, чтобы обеспечить максимально бесшовное покрытие для автомобилистов. На автотрассах инженеры все чаще стали развивать стандарт передачи данных LTE-900. Он позволяет обеспечить стабильную работу мобильного интернета на большей территории с одной вышки связи. В среднем покрытие удается расширить в 2 раза без установки дополнительных опор.

«До конца года мы рассчитываем обеспечить дальнобойным интернетом еще несколько точек на трассе Р-217. Мы уверенно движемся к тому, чтобы создать действительно ковровое покрытие на главной трассе Северного Кавказа и еще нескольких основных автодорогах Ставрополья», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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