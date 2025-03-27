D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28

Компания D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с uplink-портами 25G SFP28. Новые DXS-3410-32XY и DXS-3410-32SY являются развитием линейки DXS-3400, обладают расширенным функционалом безопасности, обеспечивают высокую отказоустойчивость и плотность медных и/или оптоволоконных мультигигабитных портов, комплексный мониторинг сети, поддерживают физический стек до девяти устройств. Об этом CNews сообщили представители D-Link.

Коммутаторы DXS-3410 предназначены для уровней агрегации и ядра в крупных корпоративных, ведомственных, образовательных сетях, требующих повышенного уровня защиты и максимального времени безотказной работы, а также для магистралей операторских сетей Metro Ethernet. Новинки адаптированы к повышению скоростных требований сетевой инфраструктуры и обеспечивают оптимальную производительность при пиковой нагрузке или в экстренных ситуациях.

D-Link D-Link представляет новую серию стекируемых 10G управляемых L3-коммутаторов DXS-3410 с Uplink-портами 25G SFP28

Основные функциональные возможности DXS-3410-32XY и DXS-3410-32SY

Функции безопасности и повышения отказоустойчивости: D-Link Safeguard Engine, списки управления доступом (ACL), Port Security до 12K MAC-адресов на порт, аутентификация 802.1X, RADIUS/TACACS+, Guest VLAN, Loopback Detection, DHCP Snooping, IP-MAC-Port Binding, резервирование соединений с помощью протоколов 802.1D STP, 802.1w RSTP и 802.1s MSTP, ERPS v1/v2 с минимальным временем восстановления работы кольца (50 мс) после сбоя.

Стекирование: до девяти коммутаторов в физический стек с полосой пропускания до 200 Гбит/с; виртуальный стек до 32 устройств.

Функции дата-центра: управление потоком на основе приоритета (PFC) IEEE 802.1Qbb.

Расширенный функционал L3: RIP v1/v2/ng, OSPF v2/v3, функции PBR и VRRP v3.

Расширенный функционал L2: зеркалирование RSPAN, Q-in-Q в режимах Port-based и Selective, агрегирование каналов 802.1AX, ISM VLAN для IPv4/IPv6, GVRP, поддержка технологии автоматической оптимизации iSCSI.

Управление многоадресной рассылкой L3: IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2.

Стабильная работа голосовых и видеоприложений: реализация Voice VLAN и Auto Surveillance VLAN.

Качество обслуживания (QoS) с возможностью приоритизации, классификации, маркирования и ограничения трафика.

Функционал OAM: Dying Gasp, IEEE 802.3ah/802.1ag и ITU-T Y.1731.

Функционал Zero-Touch Provisioning: автоматизация процесса обнаружения, инициализации и настройки коммутатора при подключении к сети.

Управление: Telnet, D-View 8, SNMP v1/v2с/v3, SSH v2/SSL (IPv4/IPv6), sFlow для мониторинга сетевой активности, протокол RMON v1/v2.

DXS-3410-32XY и DXS-3410-32SY доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена коммутаторов DXS-3410-32XY и DXS-3410-32SY составляет $4969 и $2890 соответственно.