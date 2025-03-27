CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил качество связи в Ростове Великом

Десятки тысяч путешественников, приезжающих в один из самых популярных городов «Золотого кольца», теперь смогут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы и выкладывать в сеть фотографии памятников архитектуры и других достопримечательностей. Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению скорости мобильного интернета, установив новое оборудование в диапазоне 4G в юго-западной части Ростова Великого. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ростов Великий ведет историю с 862 г. и за свое тысячелетие успел обрасти множеством храмов, монастырей и старинных купеческих домов. На юго-западном берегу озера Неро расположен Спасо-Яковлевский монастырь с живописным сочетанием различных архитектурных форм: псевдоготические завершения башен, барочные и классические завершения церквей, — все это производит на многочисленных туристов впечатление сказочного чудо-города, прекрасно вписанного в приозерный ландшафт. Возросшие скорости передачи данных и улучшенное качество связи позволят гостям делиться в соцсетях фотографиями из старинного монастыря и уникального музея Ростовской финифти в режиме нон‑стоп. Теперь на это уйдет всего несколько секунд.

«Ростов Великий является местом притяжения многочисленных путешественников из Москвы, Вологды, Владимира и других регионов страны. Поэтому подготовку к туристическому сезону мы начали заранее с комплексного анализа потребления мобильного трафика в разных районах города. С наступлением теплого времени года число туристов увеличивается почти в два раза, голосовой трафик возрастает на 51%, а передача данных на 64%. Наши аналитики выявили зоны повышенной нагрузки на сеть. Затем инженеры запустили новые телеком-объекты, которые обеспечили рост скорости мобильного интернета в популярных туристических локациях вдоль побережья Неро. После проведенных работ значительно улучшилось покрытие сети в жилых районах в районе улиц Подозерка, Кирова, Урицкого, Добролюбова, Ленинской и Садовой», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

В 2024 г. специалисты оператора модернизировали оборудование в спальных районах города: Пятисотке, Молодежном и в 22-м микрорайоне, увеличив скорость мобильного интернета примерно на 20% — максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 30 Мбит/с. Дополнительный высокочастотный слой LTE появился в популярных локациях — Советской площади и Городском парке. Здесь компания увеличила скорость 4G в 1,5 раза.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Частоты ушедшего из России американского Globalstar отдадут российским предприятиям для развития 4G

Власти просят «Яндекс» и Сбербанк создать единое ПО для российских промышленных роботов

«Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360»

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

МВД предупреждает о новом ИТ-обмане. Мошенники обещают подарить технику и отбирают деньги

Выручка российского производителя средств связи для Байконура и АЭС достигла 6 миллиардов

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153